صدأ على القمر... وببغاء أذكى من طلاب هارفارد... والنوموفوبيا

علماء يتوصلون إلى وجود "صدأ" على سطح القمر، بل إنه يزداد رغم انعدام الماء والأكسيجين. الببغاء الذي قهر طلاب هارفارد.. هبوط أول مركبة فضائية صينية، قابلة لإعادة الاستخدام.. وبروتين يجدد الغضاريف والعظام التالفة..

-بعد بحث طويل وصل علماء إلى وجود "صدأ" على سطح القمر، بل إنه يزداد. ويعود سبب الغرابة إلى أن الصدأ حتى يتم، فهو بحاجة إلى عنصرين أساسيين: الماء والأكسجين ولكن سطح القمر يغمره الهيدروجين.

-حملت دراسة جديدة نتائج خارجة عن المألوف، فيما يضرب المثل بطلبة جامعة هارفارد العريقة باعتبارهم "نخبة النخبة" في العالم، أما الدراسة فكشفت قدرة ببغاء على قهرهم في اختبار للذاكرة.

-كشفَ العلماءُ أنَّ علاجَ الفئرانِ والأغنامِ باستخدامِ نوعٍ منْ أنواعِ البروتيناتِ يمكنُ أنْ يجددَ الغضاريفَ والعظامَ التالفةَ على مدى فتراتٍ طويلةٍ منَ الزمن، ما يسمحُ للحيواناتِ باستعادةِ قدرتِها على المشيِ والحركةِ بشكلٍ أفضل.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث النوموفوبيا وهو الرهاب المتعلق بالاضطراب والقلق والتوتر والوساوس القهري حين الابتعاد عن الهواتف الذكية بالنسبة لمن يستخدمونها بوتائر أكبر.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد ممن كان لهم الفضل في تطوير العلوم الطبية والأحياء وهو أول من تمكن من اكتشاف أن عملية الهضم كيميائية وليست ميكانيكية.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد