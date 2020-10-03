أفريقية في أول مستوطنة أوروبية بالأمريكيتين وصراصير تعيش كالنحل وصاحب أهم اختراع في القرن

تتناول حلقة "مرايا العلوم" عدة مواضيع منوعة وأبحاث علمية قيمة كان لها صدى كبير في الأوساط الإعلامية والثقافية.

يشير تحليل حديث للأسنان البشرية إلى أن هيكلا عظميا من القرن الخامس عشر دُفن في أول مستوطنة أوروبية في الأمريكيتين ربما كان يخص امرأة أفريقية غير معروفة.

وفقا لبحث جديد، يمكن أن تتعاون الصراصير. نوع يعيش في أمريكا الجنوبية هو أول صرصور معروف أنه يحيا في فرق جماعية مع عمال وملكة، مثل نحل العسل أو النمل قاطع الأوراق.

قال علماء أحياء إن أسماك الحفش والمجداف. تمتد معًا عبر 27 نوعًا، لكن 26 نوعًا منها في الفئة الأكثر خطورة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن المؤتمرات الافتراضية ومزاياها التي تبدت مؤخرا جراء جائحة كورونا وبينها تخفيف الضغط على البيئة بسبب الحشود والتنقلات..

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالم نفس اجتماعي ساهم في إيجاد طريقة فعالة لمكافحة التحيزات الدينية والعنصرية. وهو كيرت ليفين الذي وضع الأسس لتدريب الحساسية الذي يساعد الناس على أن تكون أكثر وعيا بتحيزاتها وأكثر حساسية تجاه الآخرين.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد.