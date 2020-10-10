السرعة القصوى للصوت.. الثقب الأسود الفائق.. أيلول الأكثر حرارة

علماء يحددون للمرة الأولى السرعة القصوى للصوت ووجدوا أنها تبلغ حوالي 36 كيلومترًا في الثانية ، أي أقل بمقدار 8000 مرة من سرعة الضوء في الفراغ. التحليل الجيني لسكان أيرلندا في العصر الحجري يظهر أنهم كانوا ذوي بشرة داكنة.. ودراسة تفيد بأن الكون يضم ما يزيد على عشرين كوكبا خارج مجموعتنا الشمسية، ربما تتمتع بظروف حياة شبيهة بتلك المتوفرة على الأرض.

للمرة الأولى تمكن علماء من حساب السرعة النظرية القصوى للصوت المتحرك عبر مادة صلبة أو سائلة، وقد وجدوا أنها تبلغ حوالي 36 كيلومترًا في الثانية، أي أقل بمقدار 8000 مرة من سرعة الضوء في الفراغ.

-أفادت دراسة حديثة أن الكون يضم ما يزيد على عشرين كوكبا خارج مجموعتنا الشمسية، قد تكون تتمتع بظروف حياة شبيهة بتلك المتوفرة على الأرض.

-اكتشف علماء الفلك ثقبا أسود ذو كتلة فائقه يضم 6 مجرات محاصرة في شبكة الجاذبية بعد أقل من مليار سنة من الانفجار العظيم. وقال باحثون إن هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها مثل هذا التجمع الوثيق بعد وقت قصير من بداية الكون.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن جائزة نوبل للطب لعام 2020، والعلماء الفائزين بها بفضل أعمالهم الرائدة في تحديد الفيروس المسبب للالتهاب الكبدي الفيروسي سي (C) ومساهماتهم تفصيلا.

وفي الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد ممن كان لهم الفضل في معرفةِ الطريقةِ التي تتشكلُ بها الأجنة، وتتمايزُ بها الخلايا ومكتشف التنظيمِ الخلوي.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد