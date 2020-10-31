طاقة الفيروسات العملاقة وأصل الكلاب ورجل الأعضاء الصناعية

وفق دراسة حديثة يبدو أن عددًا قليلاً من الفيروسات العملاقة تولد طاقتها الخاصة. وهو ما لم يكن معروفا من قبل. كما قال العلماء إن سبب احتياج أي فيروس لإنتاج الطاقة الخاصة به يظل لغزا. قال علماء إن مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا على بعد أكثر من 200 مليون ميل قامت بدس عينات من كويكب في كبسولة لإعادتها إلى الأرض. كشفت دراسة ضخمة في الولايات المتحدة، أصل الكلاب وكيف انتشرت الكلاب حول العالم قبل آلاف السنين وذلك على غرار رصد تاريخ البشر.

اكتشف العلماء جزيئا غريب الشكل على شكل حلقة على تيتان قمر زحل ربما يشكل لبنة في بناء الحياة، ولم يُر هذا المركب في الغلاف الجوي لأي كوكب أو قمر من قبل.

-عزز فريق من الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بشكل كبير من إنتاج نظام يمكنه استخراج المياه الصالحة للشرب مباشرةً من الهواء حتى في المناطق الجافة، باستخدام الحرارة القادمة من الشمس أو باستخدام أيّ مصدر آخر للحرارة.

-قال علماء إن مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا على بعد أكثر من 200 مليون ميل قامت بدس عينات من كويكب في كبسولة لإعادتها إلى الأرض.

-وفق دراسة حديثة يبدو أن عددًا قليلاً من الفيروسات العملاقة تولد طاقتها الخاصة. وهو ما لم يكن معروفا من قبل. كما قال العلماء إن سبب احتياج أي فيروس لإنتاج الطاقة الخاصة به يظل لغزا.

في هذه الحلقة أيضا نستعرض دراسة تستكشف أوجه الشبه بين الإنسان والشيمبانزي في انماط السلوك خلال التقدم في العمر..

كذلك نأتي على سيرة رجل كرس حياته لإنقاذ ملايين البشر بالاشتغال على توفير أعضاء صناعية.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق...

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد