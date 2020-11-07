هجرات الكائنات وتغير المناخ وأزمات المياه العذبة ومطور ميكانيكا الكم

قال الباحثون الذين جمعوا كمية هائلة من البيانات لدراسة سلوك 86 نوعًا في القطب الشمالي على مدى العقود الثلاثة الماضية، إن الحيوانات في القطب الشمالي، بما في ذلك الرنة والنسور الذهبية، تهاجر في وقت مبكر بسبب تغير المناخ.

ستكون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من إنتاج الغذاء العالمي كافية لدفع الأرض إلى ما وراء الهدف المتفق عليه دوليًا المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، حتى لو أوقفنا جميع الانبعاثات الأخرى.

واكتشف علماء كوكبا جديدا غريبا، حيث تمطر السماء صخورا وتتكون المحيطات من حمم بركانية. وعلى هذا الكوكب الحار الحارق، الذي أطلق عليه "كوكب الجحيم" ويبعد عن الأرض مئات السنين الضوئية، وتصل الرياح إلى سرعات تفوق سرعة الصوت، ويتكون المطر من الصخور.

ونتحدث في هذه الحلقة أيضا عن الكائنات الحية بالمياه العذبة التي تواجه تهديدًا بالغا وأن "الحفظ العرضي" طوق النجاة، مع انخفاض أعداد الأحياء الفقارية في المياه العذبة بنسبة 83٪ على مدار الخمسين عامًا الماضية، ومطالبات بدمج نظم المياه العذبة في استراتيجيات الحفظ للأنظمة الأرضية من أجل تعظيم الفائدة لكليهما.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة الفيزيائي الألماني ماكس بورن المطور الرئيسي لميكانيكا الكم والصديق المقرب من أينشتاين وصاحب التأثير الكبير في علماء بارزين أشرف على دراستهم وعملهم.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد