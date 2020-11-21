الزواحف الطائرة... الشمبانزي الانتقائي ... مكتشف النيوترون

قد تكون الصفائح التكتونية قد بدأت منذ 4 مليارات سنة، أي قبل مليار سنة تقريبًا مما يعتقد العلماء، وفقا لتحليل جديد للصخور القديمة.

تم العثور على مُركب جديد مضاد للفطريات فعال حتى ضد الفطريات المقاومة للأدوية المتعددة في النظام الميكروبي لأحد الحيوانات البحرية.

كشفت دراسة علمية استمر العمل عليها 20 عامًا أن قرود الشمبانزي التي تشترك معنا في الأصل ذاته تنتقي شركاءها في الكبر، وتقلص صداقاتها كلما تقدمت في العمر.

وفي هذه الحلقة كذلك نعرض لدراسة جديدة تتتبَّع مراحل تطور الطيران لدى الزواحف الطائرة المعروفة بالتيروصورات. وفي الحلقة ايضا رحلة مع جيمس تشادويك الفيزيائي الذي اكتشف النيوترون وساهم في تطوير معرفة بنية الذرة ثم ندم بعد تفجير القنبلة الذرية فوق هيروشيما ونغازاكي.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد