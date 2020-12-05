السكر وبرمجة الذوق وأمخاخ المحافظين والليبراليين ورجل الملاريا

عودة المسبار هايابوسا 2 إلى الأرض بعينات ثمينة من أحد الكويكبات، قبل الشروع في مهمة جديدة. تشير دراسة جديدة إلى أنَّ التعرض المبكر والمتكرر للتصوير بالإشعاع التشخيصيِّ الطبي تحتَ الخصر لدى الرجال، قد يَزيد من خطرِ الإصابة بسرطانِ الخصية. وفقا لدراسة حديثة فأن النظام الغذائي الذي يحتوي نسبة عالية منَ السكر يعيد برمجةَ خلايا التذوق، ما يترك ذاكرة جزيئية على الألسنة تستمر حتى عند التحول إلى نظام غذائي صحي.

- كشفت دراسة حديثة عن تمكُّن باحثين من ابتكار نوع جديد من العلاج المناعي للسرطان يعتمد على تدريب الجهاز المناعي الفطري ومساعدته على القضاء على الخلايا السرطانية، وذلك من خلال استخدام مواد نانوية، مهندَسة بيولوجيا، ومصنَّعة من جزيئات طبيعية مقترنة بمواد علاجية أخرى.

- وفقا لدراسةٍ حديثة فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكرِ يعيد برمجةَ خلايا التذوقِ في ذباب الفاكهة، ما يقلل من حساسيتها للسكرِ ويترك "ذاكرةً جزيئية" على ألسنتها تستمر حتى عندما تمّ تحويل الذباب إلى نظام غذائيٍّ صحي.

- فحص باحثون العواملِ النفسية والبيئية التي تؤدي إلى أنماط الشعور بالوحدةِ في مختلف الفئات العمرية والتي تؤثر في جودة حياة من يكابدونها.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أمخاخ الأشخاص المحافظين والليبراليين التي وجدت دراسات أنه قد يكون بينها اختلافات حقيقية، فيما يقول مختصو علم الأعصاب وتصوير المخ إنهم يحاولون رصد الانقسامات السياسية في الدماغ بناء على توجيه البيولوجيا.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة طبيب، وعالم رياضيات، وعالم وبائيات، وشاعر، وروائي، وعالم أحياء دقيقة، وعالم حيوان، وعالم باثولوجي.. حصد منذ أكثر من قرن جائزة نوبل في الطب لبحوثه حول كيفية انتشار الملاريا وعلاجها والوقاية منها.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد