الكلاب وبداية العالم.. وكارثة انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. والجمال في الدماغ

موضوعات الحلقة: اكتشاف رئة متحجرة عمرها 66 مليون عام من نوع غير معروف سابقًا من الأسماك القديمة، بحجم سمكة قرش بيضاء كبيرة، وذلك في وادٍ بالمغرب. دراسة جديدة تظهر أن الكلاب تعرف أين تنتهي أقدامها وأين يبدأ العالم من حولها. وعلماء يبتكرون آلية للطيران في ارتفاعات لم تكن مطروقة سابقا. آلية الرفع الجديدة تعتمد على جهاز يمكن أن يحقق السفر المستدام عبر الغلاف الجوي.

اكتشف العلماء مؤخرًا أن انعكاسًا في المجال المغناطيسي للأرض منذ آلاف السنين أغرق الكوكب في أزمة بيئية خطيرة كالاضطرابات المناخية على نطاق عالمي، والتي تسببت في حدوث سلاسل من الانقراضات وإعادة تشكيل السلوك البشري.

أظهرت دراسة جديدة أن الكلاب تعرف أين تنتهي أقدامها وأين يبدأ العالم من حولها، وبالتالي تضاف الكلاب إلى ذوات الفراء التي تشبه البشر في قدرتها التعرف إلى نفسها ككيانات متميزة عن بيئتها.

ابتكر علماء آلية للطيران في ارتفاعات لم تكن مطروقة سابقا. وقد وجد العلماء أنه يمكن استخدام ضوء الشمس لتشغيل الطائرات الصغيرة التي تنتقل فوق طبقة الستراتوسفير في طبقة الميزوسفير بالغلاف الجوي. وتستغل التقنية الارتحال الضوئي، حيث تنتقل الطاقة الشمسية -في البداية إلى الجهاز الجديد، ثم إلى جزيئات الهواء المحيطة بالجسم.

في هذه الحلقة أيضا نستعرض دراسة تستكشف الدماغ وقدراته على إدراك الجمال وتمييزه، والتأثر به والتفاعل معه، وهل هي مسألة نفسية أو ذوقية ذاتية، أم عصبية تشريحية، وإلى أي مدى يذهب هذا التأثر. وهل للمسألة تأصيل علمي أم ستظل بين الغموض والمراوغات.

كذلك نأتي على سيرة رجل كرس حياته لإنقاذ ملايين البشر بالاشتغال على مسببات الأمراض من البكتيريا والجراثيم. روبرت كوخ، الطبيب وعالم البكتريا الألماني الرائد، والذي يعد المؤسس الحقيقي لعلم الجراثيم كأحد العلوم الطبية المستقلة.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد