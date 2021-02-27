فوائد القرصنة والالتواء في الضوء والذكاء الاصطناعي باللغات المحلية

موضوعات الحلقة: اكتشف علماء أن المياه العذبة في المحيط المتجمد الشمالي قد زادت بنسبة 40% خلال العقدين الماضيين. يقول علماء كونيات إنَّهم اكتشفوا علاماتٍ على وجود التواءٍ مثير للاهتمام في طريقة تحرُّك الضوء الأزلي عبر الكون، وإنَّ هذا الالتواء قد يقدم لنا معلوماتٍ عن طبيعة الطاقة المظلمة، تلك القوة الغامضة التي يبدو أنَّها تدفع الكون إلى التوسُّع بوتيرةٍ أسرع من ذي قبل.

كشفت دراسة حديثة أن الطبيعة تتخلص بشكل تلقائي مما لا يقل عن 18% من تلك الفضلات البشرية في 48 مدينة على مستوى العالم.

توصلت دراسة جديدة إلى أن القراصنة يهاجمون في كثير من الأحيان مناطق في المياه التي تستخدم داخلها تقنيات غير قانونية ومدمرة لصيد الأسماك.

علماء يكتشفون للمرة الأولى شجرة متحجرة نادرة لا تزال فروعها وجذورها سليمة، رغم أنه مر عليها 20 مليون عام.

اكتشف علماء أن المياه العذبة في المحيط المتجمد الشمالي قد زادت بنسبة 40% خلال العقدين الماضيين.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن دراسة جديدة تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية الإقصاء الذي يتعرض له الشعوب المحلية تقنيا، واستفادة الدول النامية من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لاسيما الهواتف الذكية وضرورة إدماج اللغات المحلية في التصميمات والمختبرات فضلا عن أهمية ذلك في تنمية شعوب الجنوب.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة كيرت ريشتر الباحث عن الجذور البيولوجية في السلوك.





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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد