إعصار فضائي وهجين الأدمغة... مزارع المعادن للصناعات المتطورة

اكتشف علماء الفلك للمرة الأولى، إعصارًا قويًا يبلغ عرضه 600 ميل من البلازما في الغلاف الجوي العلوي للأرض، وهي ظاهرة يطلقون عليها إعصار الفضاء.

ووفق الباحثين فإن هذا الإعصار الفضائي مكون من عناصر متشابكة من خطوط المجال المغناطيسي فوق القطب الشمالي والرياح الشمسية السريعة الحركة.

عاشت أدمغة بحجم بذور السمسم من مزيج من جينات الإنسان والنياندرتال لفترة وجيزة في أطباق بتري داخل احد المختبرات، ما يوفر أدلة توصف بالمحيرة حول كيفية تطور الأعضاء على مدى آلاف السنين.

وقال علماء إنه يمكن زراعة النباتات، التي تمتص المعادن من التربة للاعتماد عليها في الصناعات التكنولوجية المتطورة، فيما يعتقد العديد من العلماء أن مثل هذه النباتات قد تكون حلا لأحد أكثر المشاكل إلحاحا في عصرنا.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن دراسة أجراها باحثون واكتشفوا عبرها الوظيفة الدقيقة لمسار نقل الصوت من الرئة إلى الأذن عند الضفادع، ما يساعد الإناث على تحديد موقع الذكر المناسب للتواصل الجنسي.

في هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة العالم الكبير جيمس كليرك ماكسويل الذي أسهم بمعادلات مهمة تفسر ظهور الموجات الكهرومغناطيسية، والذي كان أينشتاين يعلق صورته على جدار مكتبه، إلى جوار صور مايكل فاراداي ونيوتن.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.

إعداد وتقديم: أحمد أحمد