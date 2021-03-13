رقم عشوائي أسرع لتشفير أفضل وأول دليل على المحيطات الصهارة ونمور فوق الأشجار

موضوعات الحلقة: فريق دولي من الباحثين ينشيء نظامًا من الليزر فائق السرعة يمكنه توليد رقم عشوائي أسرع بمئة مرة من التقنيات الحالية ما يفتح الباب أمام تقنيات تشفير بيانات أفضل. وجد علماء من جامعة كامبريدج أول دليل على وجود محيطات الصهارة المبكرة في الصخور الأرضية القديمة. وجدت دراسة حديثة تكيفت بعض أنواع نمور الأمازون للعيش في رؤوس الأشجار لتجنب الفيضانات.

نص الحلقة:

- وجد علماء من جامعة كامبريدج أول دليل على وجود محيطات الصهارة المبكرة في الصخور الأرضية القديمة. والدلائل الكيميائية في صخور البازلت التي يبلغ عمرها 3.7 مليار عام من جرينلاند تدعم النظرية القديمة القائلة إن الأرض كانت شبه منصهرة بالكامل.

- وجدت دراسة حديثة بعض أنواع نمور الأمازون تكيفت للعيش في رؤوس الأشجار لتجنب الفيضانات.. وقد اكتشف العلماء أن أحد أكبر الحيوانات المفترسة في منطقة الأمازون يتعلم أن يعيش حياة في الأعالي بسبب الفيضانات الموسمية للغابات.

- عثر علماء على عينة جديدة تنتمي إلى مجموعة من الديناصورات ذوات الأقدام الشبيهة بالطيور جالسة على عش بيض كامل مع صغار متحجرات في مدينة قانتشو، مقاطعة جيانغشي، جنوب الصين.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن كيف يتعلَّم الذكاءُ الاصطناعي التعرُّف على محتوىً سامّ، حيث تستطيع نُظُم تعلُّم الآلة مساعدتَنا في تحديد أي محتوى يحملُ في طياته لغة كراهية أو تهديد أو إساءة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة علماء ثلاثة استطاعوا معرفة الفيروس المتسبب في مرض شلل الأطفال والتعامل معه حتى القضاء عليه تماما.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد