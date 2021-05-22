الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف

اكتشاف 47 زوجًا من الثقوب السوداء تصطدم ببعضها البعض، وتشير دراسة إحصائية إلى أن ما يقرب من ثلثهم قد يكون بدائيًا. وعلماء يقولون إنه يمكن الكشف عن علامات لمرض باركنسون عن طريق الأنف، وذلك قبل سنوات من ظهور أعراض أكثر وضوحا لهذه الحالة.

تتحدث عدة تقارير حاليا عن أن الحد من استخدام الوقود الأحفوري ليس كافيا لمعالجة التغير الكارثي في المناخ، بل يجب كذلك الحد من استخراجه.

يقول علماء إنه يمكن الكشف عن علامات لمرض باركنسون عن طريق الأنف، وذلك قبل سنوات من ظهور أعراض أكثر وضوحا لهذه الحالة.

اكتشفت مراصد في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان 47 زوجًا من الثقوب السوداء تصطدم ببعضها البعض، وتشير دراسة إحصائية إلى أن ما يقرب من ثلثها قد يكون بدائيًا.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن تأثير الأنواع النباتية والحيوانية الغازية لأفريقيا، والتي أُدخلت إلى أنظمة بيئية لا تشبه بيئتها الأصلية، بسبب الأنشطة البشرية.

وتشير دراسات إلى أن ذلك يعرض القارة لخسارة تعادل ما يقرب من 1.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان الأفريقية، كما تجاوزت الخسارة الناتج المحلي الإجمالي لـ27 من أصل 49 دولة أفريقية.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الروس البارزين، وهو إيليا ميتشنيكوف، عالم الأحياء والمناعة والكيميائي والطبيب، وعالم وظائف الأعضاء والشيخوخة والأجنة، وعالم الأحياء الدقيقة والحشرات.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد