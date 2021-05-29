الكومبيوترات الكمومية إلى نظرية جديدة للواقع ودرجة حرارة الأرض والغابات

قال باحثون إن أجهزة الكمبيوتر الكمومية أو الـ quantum computers تكشف عن نظرية جديدة غير متوقعة للواقع.

تشير دراسة مناخية واسعة إلى أنه أصبح من المرجح أن يصل العالم إلى حد مؤشر درجة الحرارة العالمية الذي حدده علماء المناخ، في واحدة من السنوات الخمس المقبلة.

وتتوقع الدراسة أنه بحلول عام 2025، فإن هناك احتمال بنسبة 40 في المئة، أن تكون الدرجة لعام واحد على الأقل أشد سخونة بـ 1.5 درجة مئوية عما قبل الثورة الصناعية.

عثر باحثون على أول دليل على السلوك الجنائزي في أفريقيا، الذي يؤرخ لأقدم عملية دفن بشري في القارة داخل كهف في كينيا، ويعود تاريخها إلى حوالي 78000 عام.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن دراسة جديدة تقول إن استهلاك الدول الغنية للمنتجات الزراعية يحفز إزالة الغابات في البلدان النامية، وأن الزراعة الاقتصادية والحراجية مسؤولة عن 80% من حجم إزالة الغابات حول العالم.

فقد تسببت خطوط إمداد التجارة الدولية وزيادة طلب الدول الغنية على منتجات مثل لحم البقر وفول الصويا والقهوة والكاكاو وزيت النخيل والأخشاب، في زيادة معدلات إزالة الغابات، خاصةً في المناطق الاستوائية المهددة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة البريطاني فريدريك هوبكينز عالم الكيمياء الحيوية، الذي حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1929 لاكتشافه الفيتامينات.