أول خريطة للمادة المظلمة ونسخة جديدة من الحياة وعلاجات ثورية للاضطرابات النفسية

الباحثون وعلماء الفلك ينشئون أكبر خريطة على الإطلاق للمادة المظلمة، وهي المادة غير المرئية التي يُعتقد أنها تمثل 80 في المائة من إجمالي المادة في الكون. ودراسة تتوصل إلى أن اللب الداخلي الصلب للأرض أو ما يعرف بالنواة قد ينمو في نمط "غير متوازن" وليس من سبب واضح لذلك، وقالوا إن هناك لغزا يختمر في مركز الأرض.

نص الحلقة:

- أنشأ الباحثون وعلماء الفلك أكبر خريطة على الإطلاق للمادة المظلمة، وهي المادة غير المرئية التي يُعتقد أنها تمثل 80 في المائة من إجمالي المادة في الكون.

- توصلت دراسة جديدة إلى أن اللب الداخلي الصلب للأرض أو ما يعرف بنواة الأرض قد ينمو في نمط "غير متوازن" وليس من سبب واضح لذلك، وقالوا إن هناك لغزا يختمر في مركز الأرض.

- تمكن علماء بيولوجيا من إعادة كتابة الشفرة الجينية في جسم الإنسان، وهو ما يفتحُ المجال أمام إحراز تقدم ثوري في الطب ومواجهة الأمراض عبر ما يعرف بالتخليق الاصطناعي للجينات.

- في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن دراسة جديدة تظهر أن استخدام تقنية الواقع الافتراضي في علاج العديد من المشكلات النفسية، يثبت نجاحا لافتا، ولاسيما بمواجهة اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والرهاب، وهي أمراض آخذة في الازدياد بعد شهور من تفشي جائحة "كوفيد-19"، وما رافقها من الهواجس، في ظل إغلاقات وعزلة وتباعد اجتماعي.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة العالم الروسي والفيزيائي والمهندس ألكسندر ستوليتوف، الذي اشتهر باكتشاف مبادئ التأثير الكهروضوئي كما طور طريقتين جديدتين لقـياس الخواص المغناطيسية للمواد المختلفة.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد