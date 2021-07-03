طعام الهواء والكهرباء ووفيات المناخ ومستقبل نباتات المعادن

دراسة عن إمكانية صنع طعام من الهواء والكهرباء لتوفير مساحات الأرض للحياة البرية، وبحث جديد يوضح أن تغير المناخ هو المسؤول عن نحو 37 في المائة من الوفيات المرتبطة بالحرارة على مستوى العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحليل بيانات يؤشر إلى أن كوكب الزهرة ربما يحوي قارات مثيلة للتي في الأرض.

- وفق دراسة حديثة فإن كوكب الزهرة له كتل أرضية ضخمة تتصارع مثل قارات الأرض. وتتكون أجزاء من سطح كوكب الزهرة من كتل ضخمة تتحرك وربما لا يزال بعضها يتحرك، ويمكن أن يساعد ذلك في فهم الأرض القديمة، أي تاريخ نشوء كوكبنا.

- تغير المناخ هو المسؤول عن نحو 37 في المائة من الوفيات المرتبطة بالحرارة على مستوى العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، وفقًا للباحثين الذين يقولون إن اكتشافهم هو تذكير إن الاحترار العالمي له بالفعل تأثيرات شديدة وإن التغير المناخي ليس شيئا سيحدث في المستقبل.

خلصت دراسة جديدة إلى أنه يمكننا صنع الطعام من الهواء والكهرباء لتوفير مساحات الأرض للحياة البرية، وذلك عن طريق ما يمكن وصفه بالمفاعل الحيوي أو طعام الهواء أو حتى الأطعمة الشمسية.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن دراسة جديدة تقدم نظرة ثاقبة حول إمكانية استخراج المعادن من النباتات في المستقبل، وخطط لجعل النباتات التي تقوم بتركيز النيكل في أنسجتها، مصدرا واعدا للمحاصيل المعدنية.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة ماريا جوبرت ماير عالمة الفيزياء النظرية التي حصّلت على جائزة نوبل لتقديمها مقترح نموذج غلاف لنواة الذرة.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد