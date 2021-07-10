اكتمال الجينوم البشري والساعة الذرية المستقرة وعلاج الصرع بالموسيقى

أحدثت بعض الطرق المتبعة في حبس الأيونات وتبريدها كهرومغناطيسيا ثورة في أداء الساعة الذرية. يضاف ذلك إلى التحسن الذي طرأ على الساعات ذات الأيونات المحبوسة، المُستخدمة على كوكب الأرض، وتعمل في المجال البصري.

- في بحث منشور مؤخرا، يقدم العلماء خريطة للخلايا البشرية باستخدام مقاربة قائمة على تقنية الرصد الحيوي عبر إنزيم الارتباط بالبيوتين استنادا إلى 192 مؤشرا تحت خلوي، ويحددون مواقع 4145 بروتينا فريدا داخل الخط الخلوي..

- أحدثت بعض الطرق المتبعة في حبس الأيونات وتبريدها كهرومغناطيسيا ثورة في أداء الساعة الذرية. يضاف ذلك إلى التحسن الذي طرأ على الساعات ذات الأيونات المحبوسة، المُستخدمة على كوكب الأرض، وتعمل في المجال البصري. وفي بحث حديث، يعرض العلماء نتائج ساعة ذرية ذات أيونات حبيسة تعمل في الفضاء.

- في الآونة الأخيرة، تمكن الباحثون من سد فجوات الجينوم البشري. وأضاف العلماء 200 مليون زوج قاعدي من الحمض النووي، و115 جينا جديدا.. وما زالت جهودهم مستمرة لوضع التسلسل الجينومي للكروموسوم Y.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن موسيقى «موزارت» التي قد تساعد في علاج مرضى الصرع. كذلك نتحدث عن السمات الصوتية لتكوين الموسيقى التي تؤثر على موجات الدماغ المسؤولة عن تقليل حالات التفريغ الصرعي.. كما ينصح الباحثون باستكشاف تأثيرات أنواع مختلفة من الموسيقى على مرضاهم.

في هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة يوهانس بيدنورتز وهو عالم حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1987 عن اكتشافه الموصلات الفائقة في درجات الحرارة العالية.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد