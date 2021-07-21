أفيال متقلصة وعقاقير تعدل الحمض النووي ووقود يحتوي رصاص هواء

علماء يكتشفون أن الأفيال التي عاشت في عصور سحيقة، واستوطنت جزيرة صقلية قبل فترة لا تقل عن 200 ألف سنة، تقلَّص حجمها بشدة مع تتابع الأجيال، بسبب ندرة الغذاء. وفق دراسة أجريت على الفئران، يمكن الاستعانة بالعقاقير التي تعدل من طريقة تضفير جزيئات الحمض النووي الريبي في الأورام، على نحو يعزز تأثير بعض علاجات السرطان.

وقود يحتوي على رصاص الهواء

وجد باحثون أنه بعد مرور أكثر من 20 عاما على قرار منع بريطانيا وقود السيارات الذي يحتوي على مادة الرصاص، لا يزال الرصاص المتخلف عن الاستخدام القديم لهذا النوع من البنزين باقيا في هواء مدينة لندن حتى الآن ما يؤشر إلى خطورة الاستخدام.

عقاقير تعدل الحمض النووي

وفق دراسة أجريت على الفئران، يمكن الاستعانة بالعقاقير التي تعدل من طريقة تضفير جزيئات الحمض النووي الريبي في الأورام، على نحو يعزز تأثير بعض علاجات السرطان، فضلا عن إنتاج عدد كبير من أجزاء البروتين القادرة على تنشيط خلايا مناعية، بالإضافة إلى إبطاء نمو الورم.

الأفيال المتقلصة

اكتشف العلماء أن الأفيال التي عاشت في عصور سحيقة، واستوطنت جزيرة صقلية قبل فترة لا تقل عن 200 ألف سنة، تقلص حجمها بشدة مع تتابع الأجيال، والسبب يعود -على الأرجح – إلى ندرة الغذاء. ومع مرور الزمن، تقلصت السلالة ليصبح حجمها أقل بنسبة 20% من حجمها الأصلي، وبمعدل ربما بلغ 200 كيلوجرام في كل جيل.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن التكاليف المستقبلية لانبعاثات الميثان في الغلاف الجوي، والجهود التي ينبغي أن نتعاون في القيام بها لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وغيرها من غازات الدفيئة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة علماء ثلاثة تمكنوا من اكتشاف اللغة التي تتحدث بها الأعصاب.

الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق.

الإعداد والتقديم: أحمد أحمد