خلايا دماغ اصطناعية للذاكرة والبطريق الإمبراطور الذي يوشك على الانقراض

دراسة حديثة تختبر كيفية استجابة النحل الطنان للنباتات التي تزرع في درجات حرارة مختلفة. وبحث يجد أنه من غير المرجح أن تبقى طيور البطريق الإمبراطور على قيد الحياة بعد نهاية القرن إذا استمرت المعدلات الحالية لانبعاثات الدفيئة وذوبان الجليد البحري.

- ابتكر العلماء أجزاء رئيسية من خلايا الدماغ الاصطناعية يمكنها الاحتفاظ بـ "الذكريات" الخلوية لأجزاء من الثانية. ويمكن أن يؤدي الإنجاز في يوم من الأيام إلى أجهزة كمبيوتر تعمل مثل الدماغ البشري.

- وفق الباحثين، من غير المرجح أن تبقى طيور البطريق الإمبراطور على قيد الحياة بعد نهاية القرن إذا استمرت المعدلات الحالية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وذوبان الجليد البحري.

- اختبرت دراسة حديثة كيفية استجابة النحل الطنان ذي الذيل البرتقالي للنباتات التي تزرع في درجات حرارة مختلفة. وقد وجد أن احتمال زيارة النحل لنباتات لسان الثور مثلا أقل بأربع مرات مقارنةً بما كان عليه سابقا ومقارنة بغيره من أنواع كثيرة ...

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن كيفية تجنب الضفادع والطيور السامة قتل نفسها، إذ كشف الباحثون عن أدلة جديدة حول كيفية تجنب الضفادع والطيور السامة تسميم وقتل نفسها، وذلك عن طريق إنتاج بروتينات يمكنها امتصاص السم، وإبطال مفعوله المميت.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة مبتكر الشبكة العنكبوتية العالمية التي تعتبر من أكثر المخرجات العملية تأثيرا على حياة وتطور العلوم وتناقلها في القرن العشرين.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد