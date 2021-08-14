رحلة الزئبق السام وسوق الانبعاثات الكربونية ومضاعفات خطيرة لسكري الأطفال

لاحظ علماء الفلك، عند رصدهم أحد الكواكب البعيدة، أنه محاط بحلقة من الغاز والغبار، وأن الأقمار الوليدة هناك ربما تلتحم بعضها ببعض. كشفت دراسة أن الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الثاني معرضون بشدة للإصابة بمضاعفات خطيرة، بداية من ارتفاع ضغط الدم، وانتهاء بفشل القلب، عند بلوغهم العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من العمر.

- تتبع باحثون رحلة الزئبق السام من النهر إلى البحر، حيث تصب الأنهار مليون كيلوجرام سنويا من عنصر الزئبق السام في المحيطات، وهو ما يمكن أن يتسبب في تسمم الأسماك، والبشر الذين يتغذون عليها.

- كشفت دراسة، امتدت على مدار 15 عاما، وشملت مئات الأطفال المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، أن الأطفال المصابين بهذه الحالة المرضية معرضون بشدة للإصابة بمضاعفات خطيرة، بداية من ارتفاع ضغط الدم، وانتهاء بفشل القلب، عند بلوغهم العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من العمر.

- لاحظ علماء الفلك، عند رصدهم أحد الكواكب البعيدة، أنه محاط بحلقة من الغاز والغبار، وأن الأقمار الوليدة هناك ربما تلتحم بعضها ببعض. وتقدم هذه الصور أوضح لمحة توصل إليها العلماء حتى الآن لأحد هذه الأقراص المكونة للأقمار، وهو ما يزودنا بأدلة بشأن كيفية تشكل أنظمة الكواكب.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الصين التي تدشن أكبر سوق للانبعاثات الكربونية في العالم، وترحيب الخبراء بهذه المنظومة لتداول الانبعاثات، لكنهم في الوقت نفسه يتساءلون عن جدواها في تمكين الصين من تحقيق أهدافها المناخية.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة واحد من العلماء الذين ساهموا بدور بارز في تاريخ العلم لاسيما الحديث. ستيفن واينبرج الفيزيائي النظري الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لدراساته في مجال توحيد القوة النووية الضعيفة والحقل الكهرومغناطيسي بين الجسيمات الأولية فضلا عن أبحاثه حول الجسيمات الأولية وعلم الكونيات الفيزيائي..

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد