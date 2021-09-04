بكتيريا الكهرباء ونجوم تلتهم الكواكب وكوارث التعدين في أعماق البحار

كشفت دراسة عن أنه في أعماق قاع البحر، تقوم بكتيريا صغيرة بنفث الكهرباء عبر الزفير من خلال ما يشبه أنبوب تنفس للغطس يتميز بأنه طويل ونحيف، وأظهرت دراسة جديدة أن ربع النجوم الشبيهة بالشمس تلتهم كواكبها، ووفق تقييم علمي حديث، سيكون التعدين في أعماق البحار كارثة بيئية، لذلك نحن بحاجة إلى تحرك عالمي فوري لوقفه.

أظهرت دراسة جديدة أن ربع النجوم الشبيهة بالشمس تلتهم كواكبها، ففي غضون 30 عاما تقريبا منذ اكتشاف كواكب لأول مرة تدور حول نجوم غير شمسنا، وجدنا أن أنظمة الكواكب شائعة في المجرة. ومع ذلك، فإن العديد منها مختلف تماما عن النظام الشمسي الذي نعرفه.

تقوم بكتيريا صغيرة في أعماق قاع البحر، بنفث الكهرباء عبر الزفير من خلال ما يشبه أنبوب تنفس للغطس يتميز بأنه طويل ونحيف. والآن، اكتشف العلماء كيفية تشغيل وإيقاف التنفس الكهربائي لهذه الميكروبات.

سيكون التعدين وفق تقييم علمي حديث، في أعماق البحار كارثة بيئية، لذلك نحن بحاجة إلى تحرك عالمي فوري لوقفه. قبل خمسين عاما، بدأ الناس يحلمون بالتنقيب في قاع البحار العميقة. منذ ذلك الحين، تحولت هذه الأحلام إلى كابوس بائس حيث وجد العلماء أنظمة بيئية متنوعة ومترابطة في قاع المحيط وأدركوا أن التعدين فيها يهدد بالإضرار بصحة كوكبنا وعمله.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن دراسة جديدة حول الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لأداء مهمة واحدة من مهمات الدماغ البشري، وما يتطلبه ذلك من استهلاك للطاقة فضلا عن جهود العلماء من أجل الحصول على أكبر قدر من الإنجاز في ظل استهلاك أقل قدر من الطاقة.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة باول إرليش الطبيب والعالم الألماني الحاصل على جائزة نوبل، والذي قدم للمجال الطبي العديد من الإنجازات والاكتشافات المهمة.

كان باول إرليش طبيبا وعالما اشتهر في مجال علم الفيروسات والمناعة والدم، كما كان له الفضل في تطوير لقاحات لعدة أمراض مثل الزهري والدفتيريا.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد