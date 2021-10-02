أكبر مذنب مرصود يتجه نحو الأرض... ماء شبيه بالمعادن

موضوعات الحلقة: علماء ينجحون في تحويل الماء إلى مادة معدنية لامعة عبر طبقة رقيقة من الماء تتشكل حول فلزات قلوية تسهم بإلكتروناتها في الماء. علماء يحذرون من أن استمرار عمليات قطع الأشجار المفرط يهدد بتحويل الأمازون إلى منطقة تضاريس شبيهة بالسافانا. إزالة أنواع حية من القائمة المحمية بسبب عدم مشاهدتها منذ عقود.

وفق بحث جديد، فإن مذنبا هائلا (ربما أكبر مذنب تم اكتشافه على الإطلاق) يتجه نحو النظام الشمسي الداخلي مع وقت وصول يقدر بـ 10 سنوات من الآن.

حذر العلماء من أن استمرار عمليات قطع الأشجار المفرط يهدد بتحويل الأمازون إلى منطقة تضاريس شبيهة بالسافانا، مع عواقب مميتة على السكان في شمال البرازيل.

أزالت هيئة علمية أمركية 23 نوعا من الأنواع المحمية بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض لأنها لم تُشاهد في البرية منذ عقود، ما يعني أنها انقرضت على الأرجح.

نجح علماء في تحويل الماء إلى مادة معدنية لامعة عبر طبقة رقيقة من الماء تتشكل حول فلزات قلوية تسهم بإلكتروناتها في الماء؛ حيث قطرات الصوديوم والبوتاسيوم تسهم بإلكترونات تُكْسِب الماء خواص شبيهة بالمعادن.

وفي هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الفيروسات وتنوعاتها المبهرة، وأنه ليست كل الفيروسات ضارة، وأن اختصاصيي علم الفيروسات يجدونها في كل مكان. وقد بدأ الباحثون في تسمية العديد والعديد من أنواع الفيروسات الموجودة على ظهر كوكب الأرض وتصنيفها، فضلا عن رصد أدوارها في الأنظمة البيئية العالمية.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة "غاوس" الرياضياتي، وعالم فيزياء الأرض، وعالم فلك، ومهندس المساحة، وعالم الإحصاء الذي أتقن اللاتينية، والألمانية، والإنجليزية، والفرنسية وعمل في نظرية الأعداد، والتحليل الرياضي، والهندسة التفاضلية، والكهروستاتيكا، وعلم البصريات، والرياضيات، والميكانيكا..

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد