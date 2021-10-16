حماية خاصة للدماغ وقمر الثقوب السوداء وجذام الشمبانزي

موضوعات الحلقة: لاحظ باحثون وجود خلايا مناعية على الحدود الخارجية للدماغ وعند الحبل الشوكي، مصدرها نخاع العظم الموجود في منطقة عظام الجمجمة والفقرات المجاورة. الآن هناك خطة جريئة للعثور على الندوب التي تركت وراءها ثقوبا سوداء حين اخترقت القمر وتركت عبره فوهات. علماء يكتشفون الجذام في الشمبانزي البري لأول مرة، وتشبه الأعراض ما لدى المصابين به من البشر.

قد تكون الثقوب السوداء التي ولدت في الانفجار الأعظم هي المادة المظلمة التي سعى إليها علماء الفيزياء لعقود - إذا كانت موجودة. والآن هناك خطة جريئة للعثور على الندوب التي تركت حين اخترقت القمر وتركت عبره فوهات.

لاحظ باحثون وجود خلايا مناعية على الحدود الخارجية للدماغ وعند الحبل الشوكي، مصدرها نخاع العظم الموجود في منطقة عظام الجمجمة والفقرات المجاورة. وتصل الخلايا المناعية إلى هذا الموقع عن طريق قنوات عظمية خاصة، دون أن تمر عبر الدم.

في دراسة جديدة، اكتشف العلماء أن الغلاف الجوي لبلوتو الكوكب القزم الجليدي يمر بتحول غريب. ومع إضاءة النجوم الخلفية لبلوتو، تمكن الباحثون من ملاحظة الكوكب القزم وغلافه الجوي، وتوصلوا إلى نتيجة مفاجئة ودليل على أن الغلاف الجوي لبلوتو بدأ بالاختفاء.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن الآثار الفتاكة للحر على البيئات الحضرية؛ حيث يعكف العلماء حاليا على وضع مخطط يوضح أوجه الارتباط بين الأصل العرقي، والفقر، والحر في المدن، ويطرحون حلولا للحد من المخاطر التي تتأتى مع هذه العلاقة.

وفي الحلقة كذلك، نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة إيرين جوليو كوري الكيميائية التي عملت مع زوجها على النشاط الإشعاعي الطبيعي والاصطناعي. كما عملت على مشروع القنبلة النووية الفرنسية، وحصدت كذلك جائزة نوبل في ثلاثينيات القرن العشرين.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد