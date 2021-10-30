بلاستيك الإصلاح الذاتي تحت الماء ونفاد الرقائق الإليكترونية والنيوترينو المعقم

طور باحثون نوعا من البلاستيك القادر على إصلاح ذاته في عشر ثوانٍ حتى تحت الماء. بعد عقود من البحث، فشل العلماء في الاقتراب من اكتشاف جسيمات النيوترينو المعقمة والنظرية التي يمكن أن تساعد في حل المشكلات المستمرة في الفيزياء.

- تمتد البقعة الحمراء العظيمة لكوكب المشتري أعمق بكثير مما كنا نتصور. ألقى العلماء مؤخرا نظرة أدق على كوكب المشتري قبل أن تبدأ مركبة جونو الفضائية في الدوران حول الكوكب عام 2016 والقياسات التي اتخذتها بعثة ناسا تكشف عن معلومات غير متوقعة حول عمقها الداخلي.

- بعد عقود من البحث، فشل علماء الفيزياء في الاقتراب من اكتشاف الجسيمات النظرية التي يمكن أن تساعد في حل المشكلات المستمرة في الفيزياء. وبالفعل مؤخرا لم تنجح مجموعة جديدة من التحليلات في العثور على أي دليل على وجودها.

- طور باحثون نوعا من البلاستيك القادر على إصلاح ذاته في عشر ثوان حتى تحت الماء.

ووفق الباحثين فإنه يمكن لهذا النوع الجديد من البلاستيك أن يشفي نفسه بسرعة تحت الماء، حتى في الظروف القاسية. كما أنه قادر على أن يحافظ على قوته وتماسكه بعد هذا الإصلاح الذاتي، لذلك قد يكون مفيدا في حالات الطوارئ في البحر.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن بيانات متاحة، تشير إلى أنه قد بدأت بالفعل تنفد الرقائق الدقيقة في جميع أنحاء العالم، وبالتالي انطلق المعنيون للبحث عن حل.

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالم الفيزياء هنري بيكريل صاحب المساهمات الكبيرة في اكتشاف النشاط الإشعاعي والكيميائي والمهندس، والأستاذ جامعي، والعالم النووي الحائز جائزة نوبل والذي سميت وحدة القياس الدولية للنشاط الإشعاعي نسبة إليه. كما أن هناك فوهات على القمر والمريخ تحمل اسمه.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد