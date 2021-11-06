أعصاب الإسفنج والصلب الأخضر وخطورة المزيد من بخار الماء

موضوعات الحلقة: كشفت دراسة جديدة أن حيوان الإسفنج يمتلك جينات ونوعين من الخلايا العاملة مثل الخلايا العصبية. وقد تعمل الخلايا معا للتواصل ولتنسيق التغذية، كما يفعل دماغنا المعقد. دراسة حديثة تستنتج أن حيتان "البالين" التي تضم 14 نوعا تأكل في المتوسط ثلاثة أضعاف ما كان يعتقد سابقا. عودة الحديث عن الصلب الأخضر، وتوسيع أساليب الحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن تصنيع الصلب والألمنيوم.

- وفق بيانات حديثة تشترك أحداث الطقس المضطرب مؤخرا خاصة العواصف والأعاصير في عنصر كبير هو بخار الماء، بل الكثير منه. ويلعب بخار الماء - الشكل الغازي لـ H2O - دورا كبيرا في تأجيج العواصف المدمرة وتسريع تغير المناخ.

- كشفت دراسة جديدة أن حيوان الإسفنج يمتلك جينات ونوعين من الخلايا العاملة مثل الخلايا العصبية. وقد يعمل نوعا الخلايا معا للتواصل ولتنسيق التغذية، كما يفعل دماغنا المعقد بالنسبة لنا.

- باعتبارها أكبر الحيوانات الموجودة على الإطلاق، يجب أن تتمتع الحيتان بشهية كبيرة. لكن حتى الآن ، لم يدرك الباحثون أبدا مدى ضخامة هذه الشهية حقا. وقد كشفت دراسة جديدة أن حيتان "البالين" تأكل في المتوسط ثلاثة أضعاف ما كان يعتقد سابقا.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن البيانات الضخمة وإسهاماتها في تطوير الدراسات السلوكية. حيث يمكن للعلوم الاجتماعية المحوسَبة أن تستفيد من مد جسور التواصل بين أفرع المعرفة المختلفة. للوصول إلى تأويلات أفضل ونماذج أدق..

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة السير إرنست بوريس تشين عالم الكيمياء الحيوية الذي تقاسم جائزة نوبل في الطب لعام 1945 مع البريطاني السير ألكسندر فليمنغ والأسترالي هوارد فلوري لأبحاثهم في البنسلين.

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الإعداد والتقديم: أحمد أحمد