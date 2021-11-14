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    الزجاج الصدف والتغير المناخي وتوسع الغلاف الجوي للأرض وأبو صناعة الأسمدة

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    موضوع الحلقة: استخدم الباحثون مؤخرا مبدأ تركيب الأصداف لتطوير مركب زجاجي فائق القوة يمكن أن يصنع يوما ما شاشات الهواتف الذكية غير القابلة للكسر تقريبا، وغيرها من العناصر التي تعتمد حاليا على أنواع مختلفة من الزجاج المعالج. مراصد موجات الجاذبية تصدر أحدث خارطة من الاصطدامات الكونية، وبذلك يصل العدد الإجمالي لعمليات الكشف إلى 90.

    أظهرت دراسة جديدة أن الغلاف الجوي للأرض يرتفع بسبب تغير المناخ.

    وتكشف قياسات منطاد الطقس، التي تم إجراؤها في نصف الكرة الشمالي على مدار الأربعين عاما الماضية، أن الطبقة الدنيا من الغلاف الجوي للأرض التروبوسفير تتوسع صعودا بمعدل 164 قدما لكل عقد، وتغير المناخ هو السبب. وهو معدل آخذ في الازدياد.

    اكتشف العلماء أول مثال لمعدن لم يسبق رؤيته من قبل داخل ماسة مأخوذة من أعماق تحت سطح الأرض.

    استخدم باحثون مادة االنيكر Nacre أو ما يعرف بعرق اللؤلؤ التي تبطن بعض الأصداف البحرية، للوصول إلى مادة جديدة تجمع بين رقائق زجاجية صلبة، بسمك أقل من جزء من مائة ملليمتر، مع أكريليك مرن، وهي شفافة تماما بل أيضا أقوى بنسبة 400 في المائة وأكثر مقاومة للخدوش والتلف بنسبة 650 في المائة من المواد المستخدمة في الزجاج الأمامي للسيارة. كما يمكن قصها وحفرها باستخدام الأدوات القياسية.

    في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن حالة مرضية تنطوي على مفارقة، يطلق عليها الصحو الكاذب، وفيها يقتنع الشخص بأنه مستيقظ، حتى حينما يظهر نشاط دماغه ما يدل على أنه يغط في نوم عميق. وتشير النتائج الحديثة إلى أن هذا التضارب ينشأ عن نشاط دماغي يشبه النشاط المسجل أثناء أوقات اليقظة، غير أنه يحدث أثناء نوم الشخص المصاب بهذه الحالة.

    وفي الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة "يوستوس فون ليبيش"، الكيميائي، والمخترع، وعالم الزراعة الذي يعتبر واحدا من أكبر معلمي الكيمياء في كل العصور، كما تعود له معظم الإسهامات الرئيسية في الكيمياء الحيوية والزراعية لاسيما تنظيم الكيمياء العضوية.

    الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق

    إعداد وتقديم أحمد أحمد

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