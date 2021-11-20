بلاستيك الحمض النووي والخلايا السرطانية السارقة للطاقة

موضوعات الحلقة: اكتشف باحثون أن البلاستيك الجديد المصنوع من الحمض النووي قابل للتحلل البيولوجي وسهل في إعادة التدوير؛ دراسة حديثة تتوصل إلى أن الخلايا السرطانية تسرق الأجزاء المولدة للطاقة من الخلايا المناعية؛ تحليل جديد للبيانات يوضح أنه قد يكون لأكبر أقمار أورانوس محيطات مخبأة تحت طبقاتها الجليدية.

ربما يكون لدى أكبر قمرين لأورانوس، تيتانيا وأوبيرون، قدرة على توليد حرارة مشعة كافية للحفاظ على محيطات سائلة عميقة يمكن اكتشافها بواسطة المركبات الفضائية المستقبلية.

توصلت دراسة حديثة إلى أن الخلايا السرطانية تسرق الأجزاء المولدة للطاقة من الخلايا المناعية. ووفق التجارب، تستخدم الخلايا السرطانية أنابيب صغيرة للوصول إلى الخلايا المناعية القريبة والتقاط الميتوكوندريا المولدة للطاقة.

يقول الباحثون إنه ربما يخبئ أكبر أقمار أورانوس العديد من المحيطات المدفونة. كذلك فإن متوسط درجات حرارة السطح الذي يبلغ حوالي -200 درجة مئوية يعني أن العوالم الغنية بالمياه مغطاة بالجليد، لكن العناصر المشعة الموجودة في أعماق هذه الأقمار قد تحافظ على ذوبان بعض مياهها الداخلية.

في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن النوم والمرض العقلي ..تحسين جودة النوم الذي يمكن أن يقلل الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة.. وربما يمنع الأمراض الذهانية.. ويحسن الرفاهية النفسية ونوعية الحياة حيث يبدو عبر الدراسات أنه من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض عقلي من ضعف جودة النوم مقارنةً بعامة الناس..

وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة هوارد فلوري عالم الصيدلة والأمراض الأسترالي، الذي تقاسم جائزة نوبل في الطب لعام 1945 مع السير إرنست بوريس تشين والسير ألكسندر فليمنغ لدوره في تخليق عقار البنسلين، والذي قدر أنه أنقذ أكثر من 200 مليون شخص، وبالتالي يعتبره المجتمع العلمي والطبي الأسترالي أحد أعظم شخصياته.

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إعداد وتقديم: أحمد أحمد