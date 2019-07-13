الاستثمار والطاقة المتجددة في سلطنة عمان

يعقد في أغسطس/آب القادم في سلطنة عمان الملتقى العربي الخامس لرجال الأعمال في مدينة صلالة في محافظة ظفار التي تتميز بخريفها الجميل ومناخها المعتدل في هذا الشهر.

يشارك في هذا الملتقى رجال الأعمال العرب والمستثمرين والخبراء ورواد الأعمال والخبراء من الدول العربية لدراسة المناخ الاستثماري ومناقشة قضايا حيوية تهم السلطنة والدول العربية معا.

محاور هذا العام تكون الاستثمار والطاقة المتجددة (الشمس والرياح والماء…) حيث تدرس معظم الدول المتقدمة إمكانية استخدام هذه الطاقة وتطوير التقنيات المتعلقة بها فهذه الطاقة هي صديقة للبيئة ولا تهدد بالتلوث والاحتباس الحراري الذي يحدثه استخدام البترول والغاز والفحم.

سلطنة عمان لديها كل مقومات استخدام تلك الطاقة البديلة نظرا لموقعها الجغرافي لإنتاج الطاقة البديلة واستخدامها وقد أكدت دراسات ان مستوى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عمان من اعلى مستويات العالم. إضافة الى ان السلطنة تتوافر فيها كل مقومات الاستثماري من استقرار اقتصادي واستقرار أمني وسياسة متزنة بالاضافة إلى القوانين التي تحمي المستثمرين مما يشجع رجال الأعمال على الاستثمار فيها، وقد أكدت دراسات أن عمان اصبحت وجهة آمنة للمستثمرين الأجانب اضافة الى ان هناك توقعات لمراقبين بأن الاقتصاد العماني سيتحول الى أقوى الاقتصادات العالمية.

ليبيا بعد أن عانت ما عانته خلال الأعوام الثمانية الماضية بدأت تتعافى من أزمتها وتشارك في هذا الملتقى بوفد رفيع من رجال الأعمال وقد التقينا مع السيدة سلمى مصباح رائدة أعمال ليبية من المشاركين الدائمين في هذا الملتقى على مدى السنوات الماضية لتحدثنا عن المشاركة الليبية وعن أهمية هذا الملتقى وأهدافه.