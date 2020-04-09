كيف تتأثر جهود مكافحة كورونا بالاتهامات المتبادلة بين ترامب ومنظمة الصحة العالمية

بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى عدم تسييس أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلي التوقف عن تسييس أزمة فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم، إذا كان جادا في التعامل مع الموقف لإيجاد حل لا يكلف البلاد مزيدا من الضحايا بفعل هذا الفيروس.

وتعليقا علي هذا الموضوع قال المحلل السياسي الدكتور، غسان معلوف، إنه:

"عند ظهور فيروس كورونا في الصين، لم تبلغ الصين إلا بعد فترة لأنها أرادت أن تخفي هذه المشكلة، كما تأخرت منظمة الصحة العالمية أيضا في الإعلان عن تداعيات هذا الوباء وأعطت نصائح لم تؤدي لمحاربة هذا الوباء بل زادت من انتشاره".

وحول محاولة تسيس الأزمة لفت معلوف، إلى أن هناك مشكلة تطرح نفسها على العالم أجمع وليس هناك مكان للعمل السياسي الضيق وبالتالي يجب ترك الخلافات السياسية والقضايا الثانوية والتعاون لعلاج المشكلة والمحاسبة تأتي فيما بعد.

وعن إمكانية أن ينفذ ترامب تهديداته بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية، أكد الخبير الاقتصادي الدولي، الدكتور رشاد عبده:

أن الرئيس الأمريكي قادر على وقف تمويل منظمة الصحة لأنه سبق وأن قام بذلك مع الأونروا واليونسكو بإيقاف تمويلهما، كما أنه لم يراع البعد الإنساني في حالة إيران ولم يرفع العقوبات عنها مؤقتا لتجاوز أزمة كورونا.

وانتقد عبده ذرائع ترامب لوقف تمويل المنظمة، مؤكدا أنها غير مقنعة وأنه يحاول أن يكسب نقاطا سياسية ويهدئ الرأي العام الداخلي، لأنه مقبل على انتخابات رئاسية وأن أرقام الوفيات والإصابات الكبيرة بكورونا قد تؤدي لخسارته السباق الرئاسي.

من جانبه قال المدير السابق لمركز الإنفلونزا التابع لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الدكتور مصطفى أورخان، إن:

"منظمة الصحة العالمية بالرغم من تأخرها في الإبلاغ عن خطورة الوباء، إلا أنها تقوم بمجهودات كبيرة لاحتواء الفيروس، حيث كان من المفترض أن تحظر السفر من وإلى ووهان، بؤرة المرض، منذ ظهور الفيروس الأمر الذي كان سيمنع انتشاره الواسع في العالم".

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت