تدهور الليرة اللبنانية تحد يهدد الحكومة

مواضيع الحلقة: خسائر فادحة لقطاعي السياحة والطيران العالمي، وتونس أول دولة في العالم تضع بروتوكولا صحيا لاستقبال السياح، وروسيا أول مورد نفطي للصين وثاني أكبر مورد للغاز إلى أوروبا خلال 2019.

يعاني لبنان من تدهور حاد في سعر صرف الليرة اللبنانية إذ وصل الدولار إلى نحو 4 آلاف ليرو في بعض محلات الصيرفة ما دفع الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان إلى الانسحاب من التعامل ووقف التداول والتوقف الاحتجاجي عن العمل لغاية يوم الاثنين المقبل.

وتجمع العشرات من المحتجين أمام مصرف لبنان في الحمرا، وقطعوا الطريق، مرددين هتافات منددة بالسياسات المالية لحاكم المصرف رياض سلامة مطالبين السلطة السياسية بإقالته.

وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد" رأى الخبير الاقتصادي اللبناني، كامل وزنة، أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية تضمن إعادة الاستقرار لسعر الصرف وإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء لقرارات تضمن تعاونا وتنسيقا أكبر بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي بشأن اتخاذ أي قرارات مستقبلية.

تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.

إعداد وتقديم: نغم كباس