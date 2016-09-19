دعم كبير للجيش الليبي بعد حمايته للمنشآت النفطية

قال حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي لـ"سبوتنيك" إن كوبلر رجل غير متفتح وليس على دراية بالشأن الليبي بشكل كبير، فهو غير مرحب به من قبل الشعب الليبي.

وأثنى على دور مصر ودعمها للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مضيفا أن تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيانه الأخير كان له صدى كبير إيجابي، مشيرا إلى أن هذا هو الدعم الذي نتوقعه ونطلبه من الشقيقة مصر.

وأشاد بالدور الذي قام به الضباط في الجيش الليبي من أعلى قيادة إلى أقل الرتب من الحفاظ على ثروات الشعب الليبي وحماية مقدراته في مؤسسة النفط، مؤكدا أنه سوف يتم ضخ إنتاج النفط وكان هناك أول شحنة سيتم تصديرها بعد أقل من 12 ساعة.