هل يسهم الدور المصري المتنامي في تسريع الحل السياسي في سوريا؟

© Photo/ Pixabay فلكية لبنانية تتنبأ بوقوع حدث كبير في مصر ومفاجأة عسكرية في الرقة

علي إثر وقف إطلاق النار في منطقة الجنوب السوري باتفاق تم بين كلاً من روسيا والولايات المتحدة والأردن.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر شمال مدينة حمص في سوريا بموجب اتفاق وقع في القاهرة يوم 31 يوليو/تموز الماضي

في هذا الصدد قال، إلهامي المليجي الكاتب الصحفي بالأهرام والخبير في الشأن السوري في حديثه مع "بين السطور"، إن مصر لديها علاقة تاريخية خاصة مع سورية، وليست لها مطامع بدور داخلي سواء كان في سورية أو غير سورية.

وأشار إلى أن دخول مصر في رعاية مثل هذا اتفاق؛ يكون له ضمانة بالنسبة لكل من سورية وروسيا بالإضافة لجزء من المعارضة في إشارة إلى منصة القاهرة".

وأضاف أن إيران طالبت منذ فترة ليست ببعيدة بدور مصري داخل الأزمة السورية ؛لكونها مدركة منذ بداية الأزمة السورية أن مصر حريصة علي تحديد موقفًا واضحاً فيما يخص وحدة الأراضي السورية وحماية مؤسسات الدولة، و هذا الموقف يتلاقي مع رؤية روسيا وايران بجانب الدولة السورية.

ومن جانبه ، قال الدكتور عوني الحمصي الباحث في العلاقات الدولية ، في حديثه مع بين السطور، إن اليوم سينفذ اتفاق تخفيف التوتر في المنطقة الثالثة شمالي حمص بموجب اتفاق وقع في القاهرة ، وهناك أمل بأن الموقف المصري يصبح أكثر جدية في التعامل مع الأزمة السورية ، مضيفاً" نعلم علم اليقين أن غياب الدور المصري سمح لكثير من الدويلات علي رأسها قطر وبعض دول الخليج بإطالة أمد الأزمة".

إعداد وتقديم: هند الضاوي