تقارب جديد بين "القاعدة" و"داعش" في مقدشيو...لماذا الآن؟

علق الدكتور صبرة القاسمي الخبير في شئون الجماعات المسلحة، بأن عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي أمس، كانت محاولة لارسال رسالة للعالم أجمع مفادها أن يثبت تواجده، مضيفًا "القوات المسلحة المصرية نجحت في الحد من العمليات الإرهابية في "سيناء" خلال الأشهر الأخيرة، تزامن ذلك مع قرب نهاية التنظيم الإرهابي في كافة ربوع العالم خاصة بعد هزيمته في كلاً من سورية والعراق، مما دفع ممولي التنظيم للتسائل عن جدوى تمويل مثل هذه التنظيمات ".
وأوضح أن "مقدشيو" تعد موقع استراتيجي هام بالنسبة لتنظيم "داعش الإرهابي" فهي تطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي ومضيق باب المندب وكافة معابر افريقيا، لافتًا إلي استخدام التنظيم لـ"مقدشيو" كقاعدة ينتقل منها إلى مالي، السنغال والتشاد ثم إلي ليبيا ومصر حتى الوصول للمغرب العربي، محذراً من وجود محاولة للتقارب بين تنظيم "القاعدة" بقيادة حمزة بن لادن وأيمن الظواهري وبين تنظيم "داعش" على أرض "الصومال".
المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…
إعداد وتقديم: هند الضاوي
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