ماذا بعد "الفيتو" الأمريكي؟

© REUTERS/ UMIT BEKTAS أردوغان وماي يبحثان قضية القدس بعد "الفيتو" الأمريكي

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستجتمع اليوم للتصويت على مشروع قرار يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، واضاف المالكي لإذاعة "صوت فلسطين"، أن "العمل جار للحصول على تصويت أكبر عدد من الدول تجاه المشروع، ليشكل ذلك صفعة ورداً قوياً على استخدام الولايات المتحدة حق النقض تجاه مشروع القرار العربي حول القدس في مجلس الأمن

وعلق السفير الفلسطيني بالقاهرة الدكتور دياب اللوح في حديثه مع برنامج "بين السطور" بأن الولايات المتحدة كانت في جهة والإرادة الدولية في جهة أخرى وقال إن التوجه الآن سيكون للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لعرض مشروع هذا القرار عليها في جلسة طارئة اليوم، مضيفًا " سنحظى بأغلبية ساحقة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة كما حدث في مجلس الأمن".

من جانبه، قال المحلل السياسي الأمريكي والمحاضر في جامعة "جورج واشنطن" دكتور عاطف عبد الجواد، في حديثه مع برنامج " بين السطور"، إن "الفيتو" الأمريكي كان أمرًا متوقعًا، لأن الولايات المتحدة منذ التسعينات تعتبر القدس مدينة موحدة عاصمة لدولتين، بينما لا يتنافى إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل مع الاعتراف بالقدس عاصمة أيضًا لفلسطين، مردفًا " المطلوب الأن من الفلسطينيين ومصر والمجتمع الدولي تذكير الولايات المتحدة بأن السياسة الأمريكية منذ عهد بيل كلينتون كانت تدعو لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وهذا لا يتنافى مع قرار الرئيس ترامب الأخير ".

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إعداد وتقديم: هند الضاوي