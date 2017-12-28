الجيش السوري يقترب من الجولان المحتل... هل تصمت إسرائيل

© AFP 2017/ Jalaa Marey إسرائيل تقصف منشأة عسكرية سورية في مرتفعات الجولان

في تطورٍ ميدانيٍ جديد، وصلت حافلات إلى محيط بلدتي مغر المير ومزارع بيت جن في ريف دمشق لنقل مسلحي "جبهة النصرة" إلى إدلب ودرعا بعد اتفاق لوقف القتال.

وتتفاوض السلطات المحلية من خلال وسطاء مع قادة مجموعات مسلحة في إطار برنامج المصالحة الوطنية، وحثهم على إنهاء المواجهة المسلحة.

وكانت قد طوقت وحدات من الجيش السوري مسلحين من جبهة النصرة، في قرية مغر المير بريف دمشق الجنوبي الغربي، بعد السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطعت أحد أهم طرق إمداد التنظيم.

تعقيبًا على ذلك، قال العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي السوري لـ برنامج "بين السطور" عبر أثير "سبوتنيك"، إن القوات المسلحة السورية نفذت عملية عسكرية في منطقة جنوب غرب ريف دمشق، وتمكنت من الوصول إلى مشارف "بيت جن" و "مغر المير" تلك المناطق التي تنتشر فيها بشكل أساسي عصابات "جبهة النصرة" الإرهابية، مضيفًا " تمكنت القوات السورية من القضاء على مقاومة الجماعات المسلحة حتى أعلنت الثانية الاستسلام والذي من شروطه ترحيل هذه الجماعات الإرهابية خارج المنطقة".

وحول الأهمية الاستراتيجية لبلدتي مغر المير وبيت جن، اعتبر أن أهمية الإنجاز الذي تحقق في منطقة الجنوب الغربي لريف دمشق تكمن في تحرير كامل ريف دمشق وبالتالي إخراج الجماعات الإرهابية المسلحة بشكل كامل، فضلًا عن سيطرة القوات المسلحة السورية على المداخل الشمالية لمحافظة القنيطرة ومن ثم قطع اليد الصهيونية-وفق تعبيره- والتي كانت تسعى لبسط نفوذها في هذه المنطقة من خلال الجماعات الإرهابية المسلحة، مؤكدًا على فقد اسرائيل لسيطرتها بشكل كامل ، وهذا ما جعل من عملية تحرير بيت جن ومغر المير ذو أهمية استراتيجية كون التحضيرات القادمة للجيش السوري ستكون تحرير كافة المناطق المرتبطة بالجولان المحتل.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…

إعداد وتقديم: هند الضاوي