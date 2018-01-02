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    بين السطور

    ماذا يحمل مايك بنس بعد قرار ترامب بشأن القدس ؟

    بين السطور
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    هند الضاوي
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    ضيوف الحلقة/ توم حرب عضو الحزب الجمهوري الأمريكي عاطف سعداوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

    تنتظر منطقة الشرق الأوسط زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي بارز منذ اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراره الذي أثار غضبا شعبيا في المنطقة العربية، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ، الزيارة نفسها شهدت جدلا كبيرا مع إعلان السلطة الفلسطينية رفض لقاء بنس ثم تأجيل الزيارة أكثر من مرة وأخيرا كتبت الصحيفة الإسرائيلية  "تايمز أوف إسرائيل" أمس أن  زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى إسرائيل ومصر قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى ، إلا أن المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي غارود أجين أعلن أن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول إلغاء زيارة بنس غير دقيقة ، وأكد أجين عبر صفحته على "تويتر"، أن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس سيزور مصر وإسرائيل في وقت لاحق من الشهر الجاري.

    المحامون الفلسطينيون احتجاجا على قرار دونالد ترامب حول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 13 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS/ Mohamad Torokman
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    تعليقًا على ذلك، قال عاطف سعداوي الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في حديثه مع  برنامج "بين السطور" عبر أثير "سبوتنيك"، إن زيارة مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي للقاهرة بغض النظر عن موعدها — تهدف لتهدئة الغضب العربي الناتج عن قرار ترامب بشأن القدس والبناء عليها لما سيكون لاحقًا

    وأكد أن رد الفعل العربي وخاصة الفلسطيني كان أكبر مما توقعته الإدارة الأمريكية وبالتالي  أوصل رسالة بأن زيارة بنس غير مرغوب فيها، وربما كان ذلك سببًا في تأجيل الزيارة أكثر من مرة، وبنس تحديدًا لما له من مواقف كانت أكثر تطرفًا من ترامب فيما يتعلق بقضية القدس والحق الفلسطيني، مضيفًا " القاهرة كانت ضمن خطة عمل الزيارة قبل أن تطرح مشروع قرار القدس في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذا لا يتعارض مع أن مصر طرف مهم في شأن أي ترتيبات تجرى خاصة بالقضية الفلسطينية، بالتالي لا يمكن أن تتم زيارة لأي مسئول أمريكي لبحث عملية السلام دون أن يمر على مصر".

    أعلام إسرائيل خارج مبنى الكنيست الإسرائيلي
    © AFP 2017/ Gali TIBBON
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    من جانبه، قال توم حرب عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن هناك تطورات عديدة في المنطقة منها المظاهرات الشعبية في إيران، متوقعًا أن ينتظر نائب الرئيس الأمريكي ليرى ما هي التطورات في إيران وانعكاستها على المنطقة، مضيفًا " هناك تحالف عربي أمريكي ضد النظام الإيراني، وبالتالي إنتظار نتائج الوضع في إيران سيكون مطروحا ضمن  جولة مايكل بنس".

    ووصف حرب لجوء الرئيس عباس إلى مجلس الأمن ورفضه استقبال نائب الرئيس الامريكي بالانتحار السياسي ويدل على عدم وعي سياسي —حسب تعبيره-، لأن إدارة ترامب تحاول وضع حلول لمشاكل  العالم العربي وخاصة الهيمنة الإيرانية، مؤكدًا أن قرار ترامب كان ورقة جيدة لسبيين؛ الأول منح الإسرائيليين ما كانوا يتمنوه "القدس"، والثاني  العرب لديهم مواقف ضد إيران وربما تغيير النظام في إيران وإلغاء الاتفاق النووي والنقطة الثالثة هي إزاحة الرئيس بشار الأسد عن السلطة في سوريا وإبعاد الدور الإيراني عنه، وهذا مضمون ما يعرف باسم صفقة القرن مع ترك الرئيس ترمب الباب مفتوحًا أمام ترسيم الحدود في القدس".

    المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا….

    إعداد وتقديم /هند الضاوي

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار, فلسطين, الولايات المتحدة الأمريكية
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