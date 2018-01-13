الخلافات الداخلية بين الفصائل... هل يخدم القضية الفلسطينية ؟

إعداد وتقديم /هند الضاوي

في خطوة قد تربك ملف المصالحة الوطنية، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، أن "حماس" تعتذر رسميا عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المرتقب يوم الأحد المقبل

وقال أبو مرزوق في تغريدة له: "حماس أرادت اجتماع الإطار القيادي المؤقت، حماس تريد مشاركة الكل الفلسطيني بعيدًا عن الاحتلال"."

وتابع أبو مرزوق:" حماس تريد رفع العقوبات عن قطاع غزة، حماس تريد حكومة وحدة وطنية، حماس تريد تطبيق قرارات اللجنة التحضيرية في بيروت، حماس تريد المشاركة التي تخدم شعبنا، حماس اعتذرت عن مشاركة لا فائدة منها".

وتعقيبًا على ذلك، قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي في حركة فتح وأستاذ العلاقات الدولية في حواره مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن قرار حركة "حماس" الامتناع عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يعني عدم مشاركتها في صناعة القرار الفلسطيني في ظروف استثنائية تمر بها القضية الفلسطينية.

من جانبه، اعتقد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، أن ذلك يرجع لموقف الرئيس الفلسطيني من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس والذي لم يُرضِ حركة "حماس" والتي طالبت من أبو مازن رد سريع وقرارات تؤخذ على مستوي مجلس الأمناء لكافة الفصائل الفلسطينية ولكن ما حدث هو تأجيل وتسويف أضعف الموقف الفلسطيني أمام قرار ترامب.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا……