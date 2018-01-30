حوار خاص مع المستشرق الروسي أليكسي فاسيليف لاستعراض كتابه "من لينين إلى بوتين... روسيا في الشرق الأوسط والأدنى"

ضيف الحلقة: الكاتب الروسي الكبير أليكسي فاسيليف الذي تتعدد جوانب شخصيته بين الصحفي في شبابه وبين الكاتب والمحلل السياسي وبين المؤرخ المتابع لأدق التفاصيل في العالم العربي لاسيما السعودية ومصر.

© Sputnik. Ramil Sitdikov موقع أمريكي: علاقات روسيا في الشرق الأوسط تعيد إلى الأذهان حقبة الاتحاد السوفيتي

حلقة خاصة من " بين السطور " مع الكاتب الروسي الكبير أليكسي فاسيليف الذي تتعدد جوانب شخصيته بين الصحفي في شبابه وبين الكاتب والمحلل السياسي وبين المؤرخ المتابع لأدق التفاصيل في العالم العربي لاسيما السعودية ومصر.

أليكسي فاسيليف باحث في شؤون الشرقين الأوسط والأدنى، ومدير معهد الدراسات الإفريقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، له عشرات المؤلفات ومئات المقالات العلمية، وصدر له من قبل عدة كتب متعلقة بالقضايا العربية، منها: "مصر والمصريون، تاريخ العربية السعودية، الملك فيصل شخصيته وعصره وإيمانه".

فاسيليف يزور القاهرة حاليا لمشاركته في معرض الكتاب حيث صدر له كتاب جديد هو "من لينين إلى بوتين- روسيا فى الشرق الأوسط والأدنى" لتكون فرصة لبرنامج "بين السطور" حيث حل ضيفا كريما لنتحدث معه حول عدة ملفات منها

رؤيته للربيع العربي والدور الأمريكي والدور الروسي في المنطقة؛

كيف يرى ما يحدث في السياسة السعودية داخليا وخارجيا؟

رأيه في تطور الشخصية المصرية كمتابع جيد للشأن المصري؛

كيف يرى الصحافة حاليا بشكل عام مع تطور الوسائل الصحفية؟

بدأ المؤرخ والمستشرق الروسي أليكسي فاسيليف حديثه مع برنامج " بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، قائلا:

إن حال الصحافة الأن أضعف نظرً لوجود الأجهزة المعلوماتية بينما كانت الصحافة في الماضي هي أكثر عمقًا وثقافة، مردفًا " كنت أعمل في صحيفة برافدا وكانت تنشر تحليلات قوية ودقيقة جدًا بينما ضعفت بعد ذلك وكذلك "نيويورك تايمز" كانت تنشر تحليلات عميقة جدًا بينما الأن تشبه البرافدا في أخر أيامها، لايوجد تحقيق واقعي أو أراء حرة بينما يوجد عدو، المال دائماَ يلعب دورًا مهمًا في توجيه الصحافة العربية والغربية ".

وحول التغييرات التي أحدثها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية مقارنة باستراتيجية الملك فيصل، أشار إلى اختلاف الزمن و التحديات بين الشخصيتين، فالوقت الحاضر يتطلب تغير وحلول سريعة، هناك محاولة لتحديث المجتمع السعودي، وخلال أي تجربة لابد من وقوع بعض الأخطاء وهذا أمر طبيعي، مؤكدًا على احتياج المجتمع السعودي لمثل هذه التغيرات، بينما وصف التدخل السعودي في اليمن بالثقب الأسود نتيجة لما يحدث كل يوم من اشتباكات وكان أخرها ما حدث في عدن منذ يومين، مما دفع روسيا لمحاولة جذب المملكة العربية السعودية مثلما فعلت مع تركيا وإيران لحل هذه القضايا وعلى رأسها القضية السورية.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…

إعداد وتقديم: هند الضاوي