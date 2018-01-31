حوار خاص مع المستشرق الروسي أليكسي فاسيليف وكيف يرى العالم العربي حاليا

في حلقة اليوم والجزء الثاني من حوار برنامج "بين السطور" مع المستشرق الروسي أليكسي فاسيليف نتحدث عن رأيه فيما يحدث في مصر وكيف يرى تطور الشخصية المصرية في السنوات العشر الأخيرة كما نتحدث معه عن ملف القدس وهل لروسيا أن تلعب دورا في القضية.

يقول الكاتب الروسي أليكسي فاسيليف إن روسيا لم تسقط في الخطأ الأمريكي وابتعدت عن التدخل في فترة الربيع العربي تماما ولكن حينما بدأ التدهور السلبي خاصة في سوريا وكان النظام السوري على وشك الانهيار قبل التدخل الروسي لصالح المعارضة الراديكالية وليست الديمقراطية، ولذلك اضطرت روسيا للتدخل في سوريا.

وحول كتابه "مصر والمصريون"، قال المؤرخ والمستشرق الروسي أليكسي فاسيليف إنه أقام في مصر لفترة طويلة وكان طالبًا في كلية الأداب وعمل كمراسل للبرافدا في مصر مدة أربع سنوات، مضيفًا "أحب مصر حتى تمصرتُ، لذلك كتبت عن شخصية المصري بجوانبها الإيجابية والسلبية، أنا كعضو في العائلة المصرية لدي حق في الحديث، الشعب المصري عرف بالوسطية ورفضه للتطرف، بعد ما حدث في فترة مايسمى الربيع العربي أدرك المصريون أهمية النظام والاستقرار والأمن لكن هذا يحتاج لحل المشاكل الداخلية ".

واستبعد أن تلعب روسيا دورًا في قضية القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي الأخير، وذلك لوجود مبادئ روسية تحكم التدخل في الصراع العربي الإسرائيلي، فمشاكل الدولة الفلسطينية والقدس والقرارات الخاصة بها تنظر داخل منظمة الأمم المتحدة، متوقعًا إلتزام روسيا بهذا الاتجاه. المزيد في حلقة "بين السطور"…

إعداد وتقديم: هند الضاوي