تسجيل
18:19 06 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    بين السطور

    بعد إعلان البوليساريو استعدادها للتفاوض المباشر... هل يقبل المغرب؟

    بين السطور
    انسخ الرابط
    هند الضاوي
    0 0 0

    ضيوف الحلقة: النانة لبات الرشيد مدير مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لجبهة البوليساريو؛ والدكتور المساوي العجلاوي أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة محمد الخامس بالرباط والباحث في مركز الدراسات الإفريقي

    الرباط
    © Sputnik. Vladimir Fedorenko
    الثلاثاء... إضراب للنقل العمومي في المغرب
    في تطور جديد لمسار قضية الصحراء الغربية ، أعلن مسؤول الشؤون الخارجية في جبهة البوليساريو الصحراوي، إن الجبهة "مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة" مع المغرب بشأن الصحراء الغربية،

    وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في الجبهة، محمد سالم ولد السالك من الجزائر، إلى أن وفدا من البوليساريو التقى المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلير، في الـ25 يناير بالعاصمة الألمانية برلين..

    وقدمت الأمم المتحدة مبادرة لحل النزاع بين الجانبين، تقترح منح الصحراء الغربية "حكما ذاتيا" وبقاءها تحت السيادة المغربية وإجراء استفتاء شعبي بعد مرور 5 سنوات يحدد فيه السكان المحليون مصير الصحراء من خلال التصويت على خيارين، الأول: الحفاظ على وضع الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية، والثاني: الاستقلال التام عن المملكة المغربية ، ورفض الطرفان المبادرة..

    وتنتشر بعثة للأمم المتحدة منذ عام 1991 على خطوط التماس بين المغرب والصحراء الغربية لمراقبة وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمملكة المغربية في انتظار تحديد مصير الإقليم.

    وتعقيبًا على ذلك.. قالت النانة لبات الرشيد مدير مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لجبهة البوليساريو، في حديثها مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك" إن مسألة التفاوض المباشر مع المملكة المغربية يفرضها مجلس الأمن والأمم المتحدة ومعروضة أيضًا على طاولة الحل السلمي، مضيفة" المبعوث الأمم الجديد للصحراء كوهلير عرض المفاوضات وأعلنت البوليساريو استعدادها لذلك حيث لا يوجد لديها إشكالية في التفاوض مع المغرب من أجل إيجاد حلول سلمية لقضية النزاع الصحراوي".

    وحول  أهم محاور التفاوض، أوضحت أنه منذ 25 عام تعيش البوليساريو والمغرب في سيناريو المفاوضات ولكن دائمًا تتعطل ثم تنهض من جديد، ولكن المحور الرئيس هو كيفية التوصل إلى حل يفضي إلى حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وهذا ما تقره كافة المواثيق الدولية وترفضه المغرب، حيث وافقت المغرب على إجراء الاستفتاء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق، لكن مرت كل هذه السنوات والمغرب يمنع بشكل أو بآخر وصول الصحراويين لمرحلة الاستفتاء، واشارت الى  رفض البوليساريو لنظام الحكم الفيدرالي، نظرًا لأن الصحراء لم تكن يومًا تابعة للدولة المغربية.

    من جانبه، قال الدكتور المساوي العجلاوي أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة محمد الخامس بالرباط والباحث في مركز الدراسات الأفريقية في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن المغرب لن يقبل بالدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو إلا إذا استطاعت الأمم المتحدة تقديم جديد يتناسب مع الطرح المغربي، بالإضافة لتوضيح المبعوث الأممي للمسارات المقبلة انطلاقًا من التوجهات الجديدة للأمم المتحدة، متوقعًا عدم طرح المبعوث الأممي لأي حل لقضية الصحراء الآن بل سيبدأ في الإعداد لتقرير سيقدمه للأمين العام للأمم المتحدة في إبريل المقبل يتضمن رؤيته حول النزاع.

    وأضاف العجلاوي إن المرحلة الحالية لا تستدعي مفاوضات مباشرة، لأن هناك مبعوثا أمميا جديدا في الصحراء وهو السيد كوهلير وكذلك أمين عام جديد للأمم المتحدة، موضحًا وجود مقررات جديدة للأمم المتحدة تخص مناطق النزاع وتتبلور تلك المقررات في كتالونيا وكوردستان العراق وما يجري الأن في نيجيريا والكاميرون، وهي نأي الأمم المتحدة بنفسها عن التدخل فيما يسمى بتقرير المصير- وفق تعبيره- متسائلًا  في ظل السياسة الأممية الجديدة ماذا تستطيع أن تقدم الأمم المتحدة للطرفين ؟ 

    المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور" تابعونا…

    الكلمات الدلالية:
    أخبار المغرب اليوم, أخبار المغرب, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتيات من فريق التشجيع في مباراة بطولة أوروبا 2017/2018 بين تسي إس كا موسكو وأناضول اسطنبول
    حسناوات فرق التشجيع الروسية
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك