كيف تتعامل الحكومة الأردنية مع الاحتجاجات على رفع الأسعار؟

بعد استمرار الاحتجاجات لثلاثة أيام على التوالي، نظم أبناء لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك الأردنية وقفة احتجاجية ضد قرار الحكومة برفع الأسعار والضرائب، مطالبين السلطات بمحاسبة الفاسدين والتراجع عن قراراتها الاقتصادية الأخيرة،

© REUTERS/ YIANNIS KOURTOGLOU ملك الأردن يبحث مع رئيس وزراء الهند تطورات القضية الفلسطينية

وشهدت المدينة مساء أمس السبت أعمال شغب، حيث حاول المحتجون إغلاق وسط المدينة وشوارع أخرى بإطارات مشتعلة والحجارة والحاويات.

تعقيبًا على ذلك، قال الدكتور صداح الحباشنة نائب البرلمان الأردني عن محافظة الكرك، في حواره مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك، إن حكومة المومني تتحمل مسئولية تصاعد الاحتجاجات، نظرًا لتغيبها عن المشهد تمامًا، حيث لم ترسل أي ممثل عنها للتحاور مع المحتجين والتعرف على طلباتهم.

في السياق ذاته، قال الدكتور مصلح الطراونة عضو البرلماني الأردني،إن هناك تهميش واضح من الحكومتين السابقتين للتنمية في محافظة الكرك، مشيرًا إلى صعوبة الوضع الاقتصادي للمملكة نتيجة توقف المعونات التي كانت تمنحها بعض الدول العربية الشقيقة للأردن ، متوقعًا استجابة الحكومة لطلبات المحتجين المشروعة والعادلة —وفق تعبيره-.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور"…

إعداد وتقديم /هند الضاوي