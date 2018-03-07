لماذا لا يملك العرب لوبيات داخل الولايات المتحدة مثل اليهود رغم توافر الإمكانيات؟

ضيوف الحلقة: الدكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي الأمريكي؛ والدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية وأحد المشاركين العرب في مؤتمر "ايباك" هذا العام.

© REUTERS/ Lucas Jackson تعرف على جهود العرب لمنع إسرائيل من الفوز بعضوية مجلس الأمن

دعم وزخم كبير لإسرائيل في مؤتمر اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة المعروفة باسم "ايباك" في واشنطن والتي تعتبر أقوى اللوبيات في الولايات المتحدة على الإطلاق.

اللجنة قالت إن عدد المشاركين في مؤتمر هذا العام تجاوز 18000 مشارك بينهم نصف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وثلث أعضاء مجلس النواب.

قال الدكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي الأمريكي، في حديثه مع برنامج "بين السطور" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إن منظمة "إيباك" بدأت في الولايات المتحدة عام 1953 كحملة، قام بها مجموعة من اليهود داخل الولايات المتحدة؛ لتحسين صورة إسرائيل بعد قيامها باعمال وحشية.

كاشفًا عن دعم كبير تقدمه منظمة "إيباك" لمندوبة الولايات المتحدة داخل الأمم المتحدة نيكي هيلي كرئيسة محتملة لبلادها في المستقبل القريب.

في السياق ذاته، قال الدكتور طارق فهمي استاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية وأحد المشاركين العرب في مؤتمر "إيباك" هذا العام، "إن العرب حاضرون في المشهد الأمريكي ولكن تأثيرهم المباشر ضعيف مقارنة باللوبيات اليهودية والصهيونية داخل الولايات المتحدة".

مضيفًا" "كل الجهود العربية تأتي في سياقات عربية إقليمية جيدة لكنها لأ تؤتي ثمارها مع تغلغل اللوبي اليهودي داخل كل مراكز صناعة القرار الأمريكي منذ سنوات عديدة.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من برنامج "بين السطور".

إعداد وتقديم: هند الضاوي