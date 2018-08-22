لماذا رفضت واشنطن المشاركة في اجتماع موسكو حول أفغانستان

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova روسيا تأسف لرفض أمريكا المشاركة في مؤتمر موسكو بشأن أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، أمس الثلاثاء، أنه تم دعوة 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، للمشاركة في المشاورات حول أفغانستان المزمع عقدها في موسكو يوم 4 أيلول/ سبتمبر.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن تشارك باجتماع موسكو حول أفغانستان يوم 4 أيلول/ سبتمبر المقبل، لأنها تعتبر هذه الصيغة غير فعالة.

تعقيباً على ذلك، قال مسلم شعيتو، رئيس رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن السلوك السياسي الروسي في الفترة الأخيرة يتماشى مع مقررات الأمم المتحدة من خلال التغلب على الأزمات بالحل السلمي، ومعالجة الإرهاب جذريًا سواء عسكريًا أو من خلال الحوار بين الدول المعنية بالأزمة، موضحًا أن أفغانستان ضمن الخطة الروسية التي تسعى لحل المشاكل العالقة.

وأكد أن التنظيمات تتعرض لضربة قاسمة في منطقة الشرق الأوسط ويمكن استغلال ذلك في ملف أفغانستان، خاصة بعد وجود قوات أفغانية تتراجع وترفض هذا السلوك الإرهابي، معتبرا أن رفض الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع موسكو الخاص بأفغانستان جاء لسببين، الأول لأن الولايات المتحدة تقوم بتقديم الدعم لكل هذه المنظمات لاستخدامها سياسيًا، أما السبب الثاني فقد استخدمت الولايات المتحدة هذه الجماعات ضد الاتحاد السوفييتي وتطمح في استخدامها لاحقًا ضد روسيا والدول المحيطة بأفغانستان مثل إيران.