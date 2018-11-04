بعد مراوغة واشنطن في رفع العقوبات... كوريا الشمالية تلمح لاستئناف نشاطها النووي

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان، أن بيونغ يانغ قد تدرس "جديا" إمكانية استئناف استراتيجيتها القاضية بتطوير برنامجها النووي، وتطبيق سياسة "التطوير المتزامن" المعروفة باسم "بيونغجين" إن لم تبدل الولايات المتحدة موقفها في مسألة العقوبات.

تعقيبا على ذلك، قال الدكتور وائل عواد، المتخصص في الشؤون الآسيوية، إن" تلويح كوريا الشمالية بالعودة لاستنئاف نشاطها النووي، لا يعني فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة، ولكنه ردا على تعنت واشنطن في رفع العقوبات، معتقدة أنها بذلك يمكنها الضغط على بيونج يانج، لتفكيك كل الأسلحة النووية، وهذا مستحيل".

© AP Photo / Mike Groll المبعوث الأمريكي الخاص حول كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية يومي 29 و30 أكتوبر

وحول إمكانية تراجع واشنطن عن موقفها بعد التصعيد الكوري الشمالي، اعتبر أن "هذا التصعيد كان مقصودا قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بيونج يانج، للتباحث قبل قمة الزعيمين المقبلة، فضلا عن إرسال رسالة قوية اللهجة للإدارة الأمريكية، فحواها أن سياستكم فاشلة، ولابد من تغييرها، حال أرادت واشنطن أن تبقى كوريا الشمالية بعيدة عن التجارب النووية".

وعن إمكانية عقد اتفاق سلام بين الكوريتيين دون الولايات المتحدة، أوضح الدكتور وائل عواد، المتخصص في الشئون الآسيوية، أن "رئيس كوريا الجنوبية يدرك تماما إجراءات بناء الثقة مع جارته تؤدي إلى الوحدة بين الكوريتيين، وقد اتخذ خطوات جريئة في هذا الإطار، بدءا من إزالة الألغام، مرورا بمد خطوط السكك الحديدية، وصولا للاجتماعات المتكررة بين زعيمي البلدين".

في سياق متصل، قال أبو بكر أبو المجد، المتخصص في الشئون الآسيوية، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تلاعب كوريا الشمالية، في ظل ارتهان ملف الكوريتين، بوضع العلاقات الصينية الأمريكية، لذلك يمكن قراءة مماطلة واشنطن الحالية في رفع العقوبات عن بيونج يانج، كجزء من الحرب التجارية مع بكين".

© Sputnik . Alex Vitvitsky منتدى "آسيم" يدعو كوريا الشمالية للتخلص من السلاح النووي بشكل نهائي

وفيما يخص المقابل الذي يفترض أن تتحمله واشنطن أمام نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، تحدث بأن "ترامب يرى أن الولايات المتحدة هى حامية هذا السلام في هذا العالم بأكمله، لذلك على الجميع أن يدفع مقابل هذا السلام لواشنطن، وهذه السياسة التي يتبعها ترامب في شبه الجزيرة الكورية، والخليج العربي، والمعروفة بالدفع مقابل الحماية".

وعن إمكانية تعويل الكوريتان على دولة عظمى أخرى بديلا لأمريكا في اتفاق السلام، أكد أبو بكر أبو المجد، أن"كوريا الجنوبية تبحث عن سلام حقيقي، وبدأت العمل على محاور الاستثمارات والتأخي مع جارتها، فليس من مصلحة البلدين قيام حرب بينها، ولذلك يصرح ترامب دائما أن كوريا الجنوبية لن تستطيع أن تتخذ قرارا خاصا بالسلام، دون رغبة أمريكا، مما يعني أن دخول دولة غير أمريكا، على سبيل المثال روسيا أو الصين، يحتاج لاستمرار كوريا الجنوبية في سياسة التعقل الحالية.

إعداد وتقديم: هند الضاوي