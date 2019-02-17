وارسو وزاهدان... هل يشكلان مسارا جديدا لمستقبل الخلافات السعودية الإيرانية؟

وفيما يخص الوضع الأمني في محافظة زاهدان، أكد الكاتب والإعلامي الإيراني، محمد غروي، أن هذه المنطقة لديها بيئة حاضنة للإرهاب، بالإضافة لمعدل الفقر المرتفع بها، مما دفع بعض أهالي هذه المنطقة للذهاب إلى حيث يتواجد المال، معتبرًا أن المال السعودي والإماراتي هناك كثر هذه الأيام وفق تعبيره.
من جانبه، قال عبد الله غانم القحطاني، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن الاتهامات الإيرانية للملكة العربية السعودية معتادة وليست مؤثرة، حيث يحاول المسؤولون الإيرانيون الهروب من أزماتهم الداخلية، ونقلها إلى مواقع أخرى؛ لتحقيق أهداف سياسية معروفة، معتبرًا أن العقلية الإيرانية وسياساتها أصبحت محفوظة داخل الشرق الأوسط.
وأكد القحطاني، أن المنطقة العربية بأكملها تتعرض لتدمير ممنهج، حيث أن أي مكان يتواجد به الحرس الثوري الإيراني، وثقافته التخريبية يدمر تلقائيًا وفق قوله، مطالبًا الجميع بالنظر لوضع العراق، سوريا، لبنان واليمن، كونهم مناطق تمركز القوات إيرانية في المنطقة العربية، فضلًا عن أن إيران تمارس الإرهاب في السعودية، بإرسال الصواريخ الباليستية من اليمن، وعددوها 210 صاروخ حتى الأن.
للمزيد تابعوا بين السطور لهذا اليوم…
إعداد وتقديم هند الضاوي
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)