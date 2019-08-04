بعد لقاء بغداد اليوم.. ما مستقبل التحالف الثلاثي "مصر العراق الأردن" الصاعد؟

وفي مارس/آذار الماضي، استضافت القاهرة قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لبحث عدة قضايا بينها، تطورات القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من "داعش".

تعقيبًا على ذلك، أكد الدكتور أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية:"أن الاجتماع سيبحث أهم التطورات على مستوى الإقليم، وكذلك القضايا المبدئية التي تتعلق بالمجموعة العربية، فضلًا عن بحث ملفات أخرى تتعلق بالإسكان، الإعمار والصناعة، وأليات دعم القطاع الخاص في العراق ومصر والأردن".

في سياق متصل، قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي المصري، إن: " السياسة الخارجية المصرية باتت تعتمد على سياسة التحالفات، التي تخدم على المصالح الاقتصادية المصرية، فشكلت مصر تحالف في شرق المتوسط مع قبرص واليونان، وفي أفريقيا مع إثيوبيا والسودان، والآن تحالف عربي مع العراق والأردن، معتبرًا أن المصالح الاقتصادية بين الدول العربية الثلاثة تعد ركيزة هذا التحالف، فضلا عن تدشين مشاريع عملاقة في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ومن ثم تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية المشتركة.

من جانبه، قال المحلل السياسي الأردني، درغام هلسة: "العلاقة الأردنية مع مصر والعراق تارخية، بالإضافة إلى أن موقع الأردن الاستراتيجي، يستطيع أن يلعب دورًا مميزًا في الربط الاقتصادي بين مصر والعراق، مما يؤدي إلى فتح مجال أمام علاقات عربية بينية، قد تؤدي إلى خلق استقرار اقتصاي بديلًا عن الفراغ الناتج عن سياسات صندوق النقد الدولي، داخل الدول الثلاثة ."

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إعداد وتقديم : هند الضاوي