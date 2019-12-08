لماذا تواجه إسرائيل تحديات غير مسبوقة؟

قبل أربعة أيام على انتهاء مهلة الكنيسيت لتشكيل الحكومة.. وجه رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعوة لرئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء بينهما، لتفادي إجراء انتخابات ثالثة بعد فشلهما في تشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين في إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن "نتنياهو كشف، مساء السبت، أنه اطلع غانتس وأقطاب حزبه (الليكود)، مؤخرا، على معلومات استخباراتية وسياسية حساسة للغاية تتعلق بعضها في التهديدات الإيرانية من جهة والفرص الكبيرة المتعلقة بالولايات المتحدة والدول العربية من جهة أخرى".

تعقيبًأ على ذلك، قال سعيد بشارات، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إن " اقتراح نتانياهو إجراء انتخابات مباشرة مع بيني غانتيس على رئاسة الوزراء قديم، وقد طرح قبل الجولة الثانية من الانتخابات، ويأتي ضمن محاولات ساسة اسرائيل، للخروج من المأزق السياسي العميق، الناتج عن صعوبة تشكيل الحكومة"، موضحًا أن انتخابات رئيس الوزراء المباشر تسمح بتشكيل الحكومة دون ضغط من الأحزاب السياسية الإسرائيلية الصغيرة مثل حزب أفيجدور ليبرمان.

في سياق متصل، قال تحسين حلبي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن " الحكومة الإسرائيلية تمر بأزمة غير مسبوقة، والدليل إجراء انتخابات لمرتين والثالثة باتت على الطريق، ولم يتم التوافق على تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى وجود العديد من التحديات الخارجية لإسرائيل منها الأزمة مع إيران، الخلاف مع السلطة الفلسطينية والتصعيد مع غزة، وكان يتعين في مثل هذا الوضع سرعة تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين حزبين الليكود وأزرق أبيض، لمواجهة هذه التحديات".

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إعداد وتقديم: هند الضاوي