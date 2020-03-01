كيف استعدت الأحزاب الإسرائيلية للمعركة الانتخابية الأشرس في تاريخ البلاد؟

استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تقارب الرجلين مجددا في الجولة الثالثة، بعد اقتراعين لم يفضيا إلى فائز منهما، في نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر 2019.

تعقيبًا على ذلك، قال سعيد بشارات، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن "الأحزاب الإسرائيلية استعدت لانتخابات الكنيست، الاثنين، بحملة واسعة وشديدة، من الهجوم وتبادل الاتهامات والتسريبات المحرجة للطرفين، لحث المواطنين على التصويت"، مضيفًا: "نتائج الجولة الانتخابية الثالثة، لن تكون بعيدة عن ما حدث سابقًا، ولن تستطيع أي كتلة يمنية أو يسارية تحصيل 61 مقعدًا بسهولة، وستبقى المفاتيح في يد ليبرمان، ما يعني استمرار محدودية الخيارات".

واعتبر سعيد بشارات، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن "في حالة عدم تنازل أي من الأطراف الرئيسية ستستمر الأزمة وربما تصل إلى جولة انتخابية رابعة، لكن هناك ميزة ربما يخدم فيروس كورونا مصالح نتانياهو الانتخابية".

وتابع موضحًا "في السابق كان الإسرائيليون يستغلون إجازة الانتخابات في السفر إلى الخارج خاصة لدول آسيا مثل تايلاند والصين، لكن هذه المرة هناك تخوف من السفر بسبب كورونا، ما يساعد على زيادة نسبة المشاركة في التصويت مقارنة بالجولات السابقة، في ظل سيطرة حكومة تسيير الأعمال على الحالات القليلة المصابة، ووضعها في الحجر الصحي، وتقديم رعاية كبيرة لها".

في سياق متصل، قال تحسين الحلبي، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك سيناريوهان للانتخابات ولا ثالث لهما، إما زيادة حدة الانقسامات داخل الأحزاب الكبيرة وتفككها، أو تحول المشهد السياسي الإسرائيلي إلى حزبين كبيرين فقط مثل الولايات المتحدة، مبينًا إذا خسر نتانياهو الجولة الثالثة، ربما يؤدي ذلك لانقسام حزب الليكود إلى عدة أجنحة، وإذا لم يتمكن بيني غانتس زعيم تحالف أزرق أبيض من الفوز سيكون هناك جولة انتخابية رابعة، لكن هذه المرة بنوع من التفكك داخل تحالف الجنرالات أزرق أبيض والليكود".

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إعداد وتقديم: هند الضاوي