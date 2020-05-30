ما بدائل الحكومة اللبنانية حال رفض صندق النقد إقراضها؟

قال السياسي اللبناني ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن الفرصة ضئيلة أمام لبنان للحصول على مساعدات يحتاجها بشدة من صندوق النقد الدولي في ضوء فشل الحكومة في القيام باصلاحات يطالب بها المانحون لمعالجة الأزمة المالية.

وقال جعجع: "للأسف من سيء إلى أسوأ". وأضاف: "ممكن توصل إلى الاضطراب الاجتماعي والعنف الاجتماعي".

تعقيبا على ذلك، قال المحلل السياسي، جورج علم، إن: " فرص لبنان ضئيلة في الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي كما وصف جعجع نظراً للتخبط الواضح على حكومة حسان دياب، خاصة في التعامل مع جمعية مصارف لبنان، فضلًا عن أن كل طرف قدم للنقد الدولي أرقامًا عن الخسائر المالية اللبنانية تختلف عن الأخر، وما جعل صندوق النقد متشككًا من قدرة الحكومة على الإلتزام بشروطه".

اسرائيل تهدد بوقف تنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

هددت اسرائيل بوقف تنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وباقي مسؤولي السلطة الفلسطينية ردا على قرار أبو مازن وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب بعد البدء في تنفيذ سياسة الضم .

ومن ضمن الإجراءات الإسرائيلية، منع الفلسطيينيين من الوصول إلى مشافيها لتلقى العلاج، و وقف تصاريح عمل الفلسطينيين لديها، وقد هدد نتانياهو أيضا بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن الضفة الغربية -وفق ما نشرت بعض وسائل الإعلام.

تعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي، عصام يونس في برنامج "بين السطور"، إن: "الإجراءات الإسرائيلية المعلنة تتسق مع التغول الواقع على حقوق الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، وقد سقطت ورقة التوت بإعلان ضم الأراضي الفلسطينية في شهر يوليو القادم، كم أعلن نتانياهو، بالتالي حكومة الإحتلال قد أقدمت في الأونة الأخيرة على خطوات هي الأخطر وغير مسبوقة في قواعد المجتمع الدولي، ولن تترجع السلطة عن وقف التنسيق مهما صدر من نتانياهو".

رئيس البرلمان الإيراني

أكد رئيس البرلمان الإيراني الجديد محمد باقر قاليباف في دورته الحادية عشرة، أن الأولويات والاستراتيجيات والإرشادات التي ذكرها قائد الثورة في رسالته الى مراسم افتتح البرلمان، ستكون خارطة طريق لمجلس الشورى الإسلامي خلال السنوات الأربع القادمة .

وبيّن قاليباف أن قائد الثورة أشار إلى 16 محورا من أولويات واستراتيجيات وإرشادات في رسالته، وهي التي ستحدد مسار حركة البرلمان الحادي عشر.

في هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي، صالح القزويني، أن: " قائد الثورة الإيرانية عبر عن كثير من التوصيات في افتتاح البرلمان الجديد، وفي مقدمة هذه الإرشادات، التركيز على المشكلات التي تعاني منها عموم البلاد، خاصة الاقتصادية، التي نتجت عن الحصار الذي فرضه ترمب، كما شدد المرشد الأعلى في توصياته على أهمية ترك القضايا الجانبية التي لا تخدم المصلحة العامة ومنها التنافس الحزبي والسياسي".

للمزيد تابعوا حلقة بين السطور لهذا اليوم...

إعداد وتقديم هند الضاوي