مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية... هل تنجح

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ ثلاثة أعوام وإن قطر منفتحة على إجراء مفاوضات.

وأضاف: "منفتحون على الحوار ومن يتقدم بخطوة نتقدم عشرا شرط أن تكون جادة وصادقة".

تعقيبًا على ذلك، قال المحلل السياسي، مبارك العاتي، إنه: "لا يوجد إعلان واضح من دولة قطر حول هذه المبادرة وألياتها، بينما ذكر مسؤول قطري هذا الموضوع ضمن لقاء إعلامي عابر، وقد تكرر هذا الأمر أكثر من مرة، وتتقن الدوحة التلاعب بالمصطلحات الإعلامية دون التنفيذ على أرض الواقع، ولو كان لدى قطر نية حقيقية تجاه أي مبادرات لتفاعلت مع المبادرة الكويتية سابقًا، فضلا عن عدم تنفيذها لأي من شروط الدول الأربع ".

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية إبرام اتفاق بين طهران وواشنطن.

وجاءت تصريح ظريف على خلفية نجاح صفقة تبادل السجناء بين الطرفين الإيراني والأمريكي، الخميس الماضي، حيث أوضح وزير الخارجية الإيراني أن "مسألة إصلاح الأمور متروك لترامب".

تعليقًا على ذلك، قال الدكتور عماد أبشانس، المحلل السياسي، إن: " تبادل المعتقلين بين طهران واشنطن كان يتم العمل عليه لفترة طويلة من قبل سويسرا وقطر، ولا علاقة له بأي مفاوضات محتملة بين الجانبين، خاصة أن واشنطن لم تقم سابقًا بتنفيذ أي تعهدات، ما ولد عدم ثقة بين الجانبين، بالإضافة إلى أن ترامب يسعى لإجراء مفاوضات تشبه ما حدث مع كوريا الشمالية، أي فقط لأخذ صور تذكارية واستخدامها في الانتخابات القادمة ".

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، عن تمديد عقد لاستيراد الطاقة الكهربائية من إيران لعامين، مع تأجيل مشاريع أخرى مع دول الجوار حتى انتهاء أزمة جائحة كورونا.

وكانت واشنطن قد قدمت إعفاء جديد إلى الحكومة العراقية يسمح باستيراد الطاقة من العراق، وقد اعتبر البعض القرار الأمريكي دعما لحكومة الكاظمي .

في هذا الصدد، قال الدكتور مناف جلال الموسوي، مدير مركز "بغداد" للدراسات السياسية"، إن تمديد العراق عقد استيراد الكهرباء من إيران لا يمكن أن يحدث دون ضوء أخضر مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يأتي ذلك ضمن عدد من التغيرات السياسية الحالية في الإقليم، خاصة أن واشنطن لم تعلق على الأمر أو تعترض بعكس ما كان يحدث دائمًا".

إعداد وتقديم هند الضاوي