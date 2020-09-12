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    مناورة "عاصفة متوسط 2020".. ماذا تحمل من رسائل تركية؟

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    بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، هاتفيا طيفا من الملفات الإقليمية والدولية الملحة، بما فيها النزاع الليبي والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

    وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها، أن الوزيرين خلال المكالمة التي جرت، الجمعة 11 سبتمبر/ أيلول، بمبادرة من الجانب المغربي، "أكدا سعي موسكو والرباط المشترك إلى تعميق الحوار السياسي بشأن الملفات الدولية والإقليمية الرئاسية".

    وأضافت: "في هذا السياق، تم تبادل الآراء بشأن قضايا ليبيا ومالي والصحراء الغربية والتسوية في الشرق الأوسط.
    تعقيبًا على ذلك، قال الدكتور تاج الدين الحسيني، المحلل السياسي المغربي، إن "التباحث المستمر بين روسيا و المغرب أمر أساسي في العلاقات القائمة بين الطرفين وليس حديث العهد، حيث بدأ التنسيق بين موسكو والرباط منذ سبعينيات القرن الماضي عندما وقع اتقاف القرن في الفسطاط المغربية، والأن مع تطور السلوك الليبرالي لدى روسيا و دخولها حلقة العولمة أصبح التعاون يسير بشكل أكثر من ما كان عليه في الماضي، وهذا يخدم رغبة المغرب في ألا يضع كل بيضه في سلة واحدة و أن ينوع علاقاته الاستراتيجية بتعزيز التعاون مع روسيا والصين".

    وتابع الحسيني في حديثه مع " راديو سبوتنيك"، قائلًا :"منذ فترة وقعت المملكة المغربية اتفاقيات هامة جدًا مع روسيا أثناء زيارة الملك محمد السادس إلى روسيا ، وكانت نتائجها مذهلة، مشيرا إلى أن سياسات الرباط تحرص في هذه الفترة على مزيد من التعاون مع روسيا خاصة لأن الأخيرة في مجلس الأمن ولها حق الفيتو ما يجعل التنسيق السياسي معها ذو أهمية كبيرة".

    الصين تفرض قيودا على أنشطة الدبلوماسيين الأمريكيين

    أعلنت الصين، عن فرضها قيودا إضافية على أنشطة الدبلوماسيين الأمريكيين في أراضيها، ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري.

    وأكدت الخارجية الصينية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أن القيود الجديدة تفرض بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، موضحة أنها ستطال أنشطة سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها في الصين وموظفيها، بما يشمل القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ.

    ولم تكشف الخارجية الصينية تفاصيل عن فحوى القيود الجديدة.

    وتأتي هذه الإجراءات المتبادلة على خلفية تصاعد الخلافات بين واشنطن وبكين بشأن مسائل أمنية وسياسية واقتصادية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا.

    تعليقًا على ذلك، قال الدكتور وسيم بزي، الخبير في العلاقات الدولية، إن " الرئيس ترامب و سياسته التصعيدية مع الصين خاصة في فترة الانتخابات يُراد منها تفتيت مشاعر الناخب الأمريكي منذ ظهور جائحة كورونا التي اسماها ترامب الفيروس الصيني، ما يؤكد أن ترامب يحاول جاهدًا الاستفادة من الصراع مع الصين بشكل مكثف خلال الشهرين المتبقيين على الانتخابات الأمريكية".

    وأضاف بزي في حديثه مع " راديو سبوتنيك"، قائلًا :" الصين مضطرة في سياق محدد أن ترد على كل خطوة أمريكية بالمثل دون أن تذهب بهذا التصعيد إلى مرحلة الانفلات الذي يخرج عن السيطرة".

    تركيا تعلن عن مناورات "عاصفة المتوسط 2020"

    أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ مهام الهجوم الجوي ضمن مناورات "عاصفة المتوسط 2020" مع جمهورية شمال قبرص التركية.

    وقالت الوزارة في بيان "تم إجراء مهام الهجوم الجوي والدعم الجوي القريب بمشاركة مقاتلاتنا من طراز إف-16، ضمن مناورات عاصفة المتوسط 2020 التي نجريها مع جمهورية شمال قبرص التركية.

    وانطلقت مناورات "عاصفة المتوسط 2020" في 6 أيلول/سبتمبر الجاري، في جمهورية شمال قبرص، حسب وكالة الأناضول التركية.

    وتأتي المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرق البحر المتوسط، توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية

    في هذا الصدد، قال طه أوغلو، المحلل السياسي التركي، إن "المناورات التركية جاءت بعد مناورات اليونان العسكرية التي وقعت منذ فترة، رغم دعوة تركيا إلى الحوار إلا أنها لاحظت وجود تكتل إقليمي في المتوسط خاصة بعض الدول في الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا التي تحاول بشكل لافت التصعيد مع أنقرة".

    واعتبر أوغلو أن أنقرة ترد من خلال مناوراتها العسكرية على كل من يحاول محاصراتها في المتوسط ويعرقل مسار الحوار السياسي بين أنقرة وأثينا، فضلًا عن أن هذه المناورات تحمل إشارات واضحة عن أن محاولات الوساطة لم تحقق أهدافها ".

    للمزيد تابعوا حلقة بين السطور لهذا اليوم المرفقة في الملف الصوتي.

    إعداد وتقديم هند الضاوي

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    الكلمات الدلالية:
    قبرص, مناورات, الصين, تركيا, البحر المتوسط
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